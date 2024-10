Come creare spazi moderni con i telai scorrevoli Orchidea

La linea di telai scorrevoli Orchidea dell’azienda Fibrotubi presenta diverse opzioni, adattabili a qualsiasi esigenza: combinano praticità, versatilità e un’estetica moderna, ma anche sicurezza e funzionalità.

Soluzioni innovative e di alta qualità nelle porte scorrevoli a scomparsa: è la filosofia della linea di telai Orchidea di Fibrotubi.

Con un’ampia gamma di opzioni adattabili a qualsiasi esigenza di design e architettura, i telai combinano praticità, versatilità e un’estetica moderna, soddisfacendo al contempo le esigenze di sicurezza e funzionalità.

Sono adattabili a ogni tipo di parete, sia in cartongesso sia in laterizio disponibili in vari spessori e modelli. Inoltre, offrono numerosi vantaggi per l’interior design contemporaneo.

Orchidea è applicabile anche sui pavimenti esistenti e i telai possono essere utilizzati in diverse configurazioni: anta singola, doppia, parallele, contrapposte, filo muro e soluzioni con punti luce.

Orchidea Free-Filomuro

Oltre la linea classica sono disponibili diverse linee innovative: il telaio Orchidea Free-Filomuro è un’opzione studiata per chi desidera un design pulito e minimalista.

Non richiede l’uso di stipiti e coprifili, e permette una perfetta fusione con la parete. Privo di finiture esterne crea un effetto di continuità che amplia visivamente lo spazio interno, risultando perfetto negli ambienti architettonici moderni.

Orchidea Light

Orchidea Light rappresenta la soluzione per integrare punti luce senza sacrificare spazio.

Questo telaio, disponibile sia per anta singola che doppia, è predisposto con quattro aperture per l’inserimento di impianti elettrici come interruttori, prese di corrente e applique.

La capacità di mantenere i punti luce sulla parete che ospita il cassonetto rende il telaio particolarmente funzionale.

Orchidea Easy

Un’altra opzione è rappresentata da Orchidea Easy, progettato specificamente per sistemi a secco: si distingue per la sua struttura a traverse a giorno, che facilita l’installazione e il trasporto grazie al peso ridotto.

Il telaio, pur mantenendo i principi di solidità della linea classica è ottimizzato per un posizionamento rapido delle lastre di cartongesso e per il montaggio veloce, rispondendo alle esigenze di efficienza del moderno settore edilizio.

di Paolo Caliari