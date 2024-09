Cemento sostenibile: sacco degradabile per tutta la gamma EcoPlanet Holcim

L’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente passa anche dai dettagli. È con questa attenzione in più che Holcim Italia, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per il settore dell’edilizia, ha ideato una tecnologia innovativa che consente di ridurre i rifiuti in cantiere grazie al sacco di cemento degradabile.

Senza l’utilizzo di plastica, il sacco si disgrega in pochi minuti nell’impasto in betoniera mantenendo inalterata la qualità del prodotto, diminuendo l’accumulo di carta di confezionamento in cantiere (da smaltire nei centri di raccolta dedicati) e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle attività di costruzione.

Inaugurata con la gamma ECOPlanet Prime, il cemento pozzolanico di Holcim prodotto con una riduzione della net emission di CO2 per unità di prodotto pari al 45%, ora la tecnologia del sacco degradabile si estende a tutta la gamma ECOPlanet, che comprende anche il cemento ECOPlanet IIB4.

ECOPlanet IIB4 di Holcim è un cemento Portland composito di tipo II che contiene dal 65% a 79% di clinker, prodotto con una riduzione della net emission di CO2 per unità di prodotto pari al 26%.

Grazie alla tecnologia innovativa del sacco degradabile, Holcim conferma il proprio impegno per un’edilizia più sostenibile.