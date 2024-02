Cauzioni assicurative in edilizia: tutto per imprese e beneficiari nel 2024

Il settore edile, nonostante un previsto rallentamento nel 2024 rispetto alle iniziali attese di crescita, rimane strategico per il Paese, grazie anche alle innovazioni legate ai temi di sostenibilità e transizione energetica.

Proteggere la filiera è fondamentale, e le soluzioni specifiche offerte dal mondo assicurativo sono in grado di restituire una valutazione approfondita e puntuale sul livello di rischio del business di riferimento.

La cauzione assicurativa, pur essendo obbligatoria per gli appalti, offre indubbi vantaggi sia per il contraente che per il beneficiario.

Uno degli aspetti chiave delle cauzioni assicurative è infatti la capacità di gestire i rischi finanziari con maggiore flessibilità rispetto alle tradizionali garanzie bancarie. Le imprese possono utilizzare cauzioni assicurative per proteggersi da perdite o danni derivanti da contratti o transazioni, riducendo al contempo il bisogno di immobilizzare capitali.

Per il beneficiario, la cauzione rappresenta una rassicurazione ulteriore, perché sinonimo di affidabilità finanziaria.

La Compagnia assicurativa, infatti, al fine di rilasciare la cauzione avvia un’approfondita valutazione sul contraente e solo in caso di solidità appurata rilascia la fideiussione.

Negli appalti pubblici, la cauzione provvisoria è necessaria per la partecipazione alla gara, mentre la cauzione definitiva e l’anticipazione garantiscono l’esecuzione del contratto e la prima rata erogata dalla stazione appaltante, per poi concludere con la rata di saldo a lavori ultimati.

Nell’edilizia privata, le cauzioni Legge 210 tutelano invece gli acquirenti che anticipano pagamenti prima della costruzione, consentendo quindi alle imprese di poter beneficiare di anticipi in corso d’opera dagli acquirenti.

In questo contesto affidarsi a una compagnia specializzata come SACE BT consente di abbinare con agilità e velocità di servizio le cauzioni assicurative alle polizze engineering collegate all’appalto di costruzioni o legate alla protezione del cantiere, come la polizza CAR e Postuma decennale che garantiscono la fase costruttiva e quella successiva al termine dei lavori fino a 10 anni dall’ultimazione.