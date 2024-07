Bruno Forzinetti presidente di Anie AssoAscensori

Bruno Forzinetti, rappresentante e socio della Forzinetti Ascensori di Bresso (Milano), è stato eletto dall’assemblea dei soci alla presidenza di Anie AssoAscensori, associazione che all’interno di Anie riunisce le aziende che operano nella progettazione, costruzione di impianti e componenti, installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici. Forzinetti prende il testimone da Angelo Fumagalli di Schindler, che ha presieduto l’Associazione negli ultimi cinque anni. Nel corso della carriera professionale Forzinetti ha maturato una vasta expertise nel settore: già membro di numerosi comitati e associazioni a livello nazionale, dal 2014 è nel Comitato Direttivo di AssoAscensori come presidente di Alma, Associazione imprese ascensori, membro di Anie AssoAscensori dal 2005.

Priorità dell’agenda di Forzinetti, annunciata in occasione della sua nomina, è proseguire il dialogo con i ministeri sui temi di interesse per Anie AssoAscensori, in primis la legislazione tecnica e fiscale legata all’abbattimento delle barriere architettoniche, con il duplice obiettivo di contribuire all’accessibilità diffusa e rispondere alla crescente necessità di svecchiare il parco edilizio ed impiantistico del Paese.