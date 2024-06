Il Gruppo Mollo cresce e investe 120 milioni

Continua il trend di crescita del Gruppo Mollo, che in pochi anni ha portato l’azienda a risultati straordinari: gli obiettivi per il 2024 sono di arrivare ad avere 65 centri noleggio in Italia, e un fatturato di 150 milioni di euro, con un ambizioso piano di investimenti.

Lo ha ricordato Mauro Mollo ad Alba in occasione della 13esima convention del Gruppo, ripercorrendo le tappe significative della storia aziendale: “La storia del Gruppo Mollo inizia nel 1971 quando i nostri genitori, Renato e Maria Sandra, aprirono una ferramenta. Nel 1986 io e mio fratello Roberto abbiamo rilevato l’azienda e, nel 1995, abbiamo avviato la prima società di noleggio, la Mollogru, specializzata nel noleggio e vendita di gru per edilizia. Nel 2000 è iniziata l’attività di nolo di piattaforme aeree: ricordo che nel primo anno il fatturato fu pari a 75 mila euro (all’epoca ancora in lire). Nel 2009 abbiamo aperto la decima filiale di noleggio ed è del 2010 il primo evento aziendale. Nel 2013 è nata la Mollo Academy e nel 2018 il Centro Assistenza e Logistica ad Alba, in località Vaccheria, evento che ha segnato una vera e propria svolta. Altre pietre miliari della storia del Gruppo sono state, nel 2020, l’aver ricevuto il premio Era come migliore società di noleggio dell’anno in Europa; nel 2022 abbiamo raggiunto i 100 milioni di fatturato e nel 2023 i 57 centri operativi di noleggio”.

La crescita negli ultimi due anni è avvenuta anche grazie a diverse acquisizioni di aziende. La prima è stata Monia Noleggi a Forlì, poi Parmiani Noleggi in Valtellina, la PMP a Udine, Manetta Noleggi a Teramo, Edilservice a Siena e, ultima in ordine cronologico, Tecnostrutture a Lodi. Oggi il noleggio è una soluzione adottata da tante tipologie di aziende, operative nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, ma non solo: manutenzioni e ristrutturazioni, infrastrutture, manutenzione del verde, scavi e demolizioni, industria e logistica, eventi e manifestazioni. “Abbiamo un ventaglio d’offerta a 360 gradi” conferma Mollo, ricordando che il Gruppo Mollo oggi offre il noleggio con operatore e a freddo, il noleggio dei bagni mobili, la Academy formativa (che nel 2023 ha rilasciato ben 6.600 patentini, aggiudicandosi il premio Italplatform come miglior centro di formazione italiano)

Alla convention del Gruppo Mollo hanno partecipato collaboratori, istituzioni, in primis il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Alba, Carlo Bo, giornalisti, consulenti, associazioni, imprenditori del territorio: in tanti sono giunti nella cittadina piemontese per partecipare all’evento.

Aprendo la convention, il primo ringraziamento di Mauro Mollo, Presidente del Gruppo, è stato rivolto a tutti i collaboratori presenti, provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto: 518 collaboratori (+75 rispetto all’anno precedente), 57 centri noleggio operativi (nove in più rispetto al 2022) dislocati in nove regioni e 36 province italiane, 85 mila contratti di noleggio (+12.300 rispetto al 2022). Il fatturato è stato pari a 127 milioni di euro (in crescita del 22% rispetto all’anno precedente), generato esclusivamente da attività di noleggio e non di vendita.

Per quanto riguarda i progetti più a lungo termine, l’azienda continuerà a incrementare e rinnovare la propria flotta di mezzi (oggi composta da più di 13 mila unità tra piattaforme aeree, mezzi per il sollevamento, gru edili, veicoli commerciali, macchine movimento terra, macchine e attrezzature edili, monoblocchi, container, bagni mobili) selezionandoli come sempre tra i costruttori più affidabili e innovativi sul mercato mondiale. Nel biennio 2024-2025 il Gruppo Mollo investirà 120 milioni di euro in nuovi mezzi, puntando in particolare su soluzioni green e tecnologie elettriche e ibride. A tale scopo Mollo Noleggio punta sul rafforzamento del marchio Blue & Green, con l’obiettivo di ridurre i consumi, le emissioni e la rumorosità.

Gli investimenti nel 2024 non riguarderanno solo il parco mezzi e i centri nolo. Il Gruppo Mollo continuerà a investire anche in welfare con attività a sostegno dei propri collaboratori, tra cui: buoni carburante; contributo alle spese sostenute dai dipendenti in ambito medico, sociale, ricreativo; contributo alle spese relative all’educazione e istruzione per i propri figli; borse di studio ai figli dei lavoratori che hanno ottenuto risultati scolastici di rilievo. Per incrementare il benessere dei collaboratori proseguirà inoltre il restyling degli ambienti di lavoro, per renderli sempre più accoglienti dotandoli di aree di relax e networking, di arredi moderni e acustica ottimizzata.

La Convention si è conclusa con due momenti importanti. Il primo è stato la tradizionale cerimonia di premiazione delle anzianità lavorative, ovvero dei collaboratori in azienda da 10-15-20-25-35 anni, un momento all’insegna della convivialità e, ancora una volta, un riconoscimento alla forza del team e un inno allo spirito di gruppo e al lavoro di squadra. Il secondo è stato la premiazione dei figli dei collaboratori che, al termine del loro percorso di studi, hanno superato l’esame di scuola media e superiore con un’importante media voti.