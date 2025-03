Haulotte festeggia 40 anni tra successi e grandi sfide

Specializzato nella costruzione di macchinari per il sollevamento di persone e carichi, il gruppo Haulotte festeggia 40 anni.

Guidata da Pierre Saubot, fondatore, e suo figlio Alexandre Saubot, attuale Ceo, l’azienda sta affrontando grandi trasformazioni per rispondere alle nuove sfide del mercato: dall’elettrificazione e transizione ecologica, adattando le macchine ai nuovi standard ambientali e riducendo l’impronta di carbonio, alla digitalizzazione e intelligenza artificiale per soluzioni di manutenzione da remoto e macchine più intelligenti.

Altro tema chiave è l’ascesa della concorrenza cinese: il mercato globale sta cambiando rapidamente, e per rimanere competitiva l’azienda continua a investire in Ricerca e Sviluppo, con un approccio pragmatico e visionario.

La storia di Haulotte

Nel 1984, Pierre Saubot acquistò l’azienda Pinguely-Haulotte.

«Ho investito tutti i miei risparmi in questa impresa, in un momento in cui l’industria francese stava attraversando una profonda crisi. Lanciare un’attività industriale con sede in Francia, nel mezzo di una tempesta economica, era oggettivamente irragionevole», ricorda il fondatore che gettò le basi di un’azienda che sarebbe diventata un attore importante nel settore delle piattaforme aeree.

«Ero appassionato di questa attività e conoscevo bene il team, essendo stato il loro concorrente. Con una sana dose di incoscienza semi-giovanile, mi sentivo in grado di affrontare qualsiasi sfida, prevista o imprevista».

Negli anni ’90, Haulotte ha vissuto una fase di espansione. L’IPO (Initial Public Offering, l’offerta di obbligazione azionaria) del 1998 ha segnato una svolta importante, consentendo all’azienda di finanziare il suo sviluppo mantenendo la sua indipendenza.

«Tutti i consigli che ho ricevuto all’epoca erano sulla stessa linea: mantenere la maggioranza delle azioni. Era fondamentale dimostrare che avevamo ancora il controllo e che avevamo una visione a lungo termine», spiega Pierre Saubot.

Questa volontà di preservare l’identità familiare dell’azienda ha guidato anche il passaggio di consegne al figlio Alexandre. Già nel 1999, Pierre pensava alla sua successione: «Mi sono detto che era giunto il momento di assicurare il futuro a lungo termine dell’azienda e di preparare una transizione senza intoppi».

Dopo una carriera progressiva all’interno del gruppo, Alexandre Saubot ha ufficialmente assunto la direzione dell’azienda nel 2004.

«Tutto è stato fatto per consentirmi di assumere gradualmente delle responsabilità. Mio padre mi ha prima messo a capo della finanza, poi ha lasciato che il personale si abituasse a vedermi prendere delle decisioni».

Quando Pierre Saubot ha annunciato ufficialmente il passaggio, ha applicato una regola ferrea: «La sera in cui ho detto ai nostri team che Alexandre era il loro nuovo capo, non ho preso una sola decisione. Non doveva esserci confusione. Questa è la chiave per una transizione di successo».

Questa chiarezza ha permesso all’azienda di continuare il suo sviluppo senza intoppi, mantenendo una linea guida forte e una gestione coerente.

«Ogni manager ha il suo stile. C’è continuità nella nostra visione a lungo termine e nel nostro impegno verso i nostri clienti, ma era importante adattare l’azienda alle nuove realtà del mercato» afferma Alexandre Saubot .

Uno dei maggiori cambiamenti sotto la sua guida è stato il graduale rinnovamento dei team di gestione.

«Molti dei collaboratori più stretti di mio padre sono andati in pensione durante questo periodo. Ciò mi ha permesso di mettere insieme un team allineato con la mia visione e le sfide future», spiega.

«Non si può dire che sia stato facile durante i 20 anni in cui sono stato al timone. Ora è ancora più semplice. E ho una grande ammirazione per il modo in cui, con il vecchio team e con quello nuovo, Alexandre ha padroneggiato le cose. Con la stessa audacia e forse un po’ più di cautela di me. Con l’esperienza che ho acquisito, sono sbalordito da come stanno andando le cose, felicemente sbalordito», dichiara Pierre Saubot.

Haulotte resta fedele alla sua filosofia di indipendenza. Le decisioni non sono dettate dalle fluttuazioni del mercato azionario, ma dal desiderio di garantire una crescita sostenibile. «Un’azienda familiare significa un impegno a lungo termine. Ci consente di innovare, investire e garantire la continuità strategica essenziale in un settore esigente come il nostro», conclude il Ceo.