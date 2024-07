Silla e Fassi Gru, una storia di collaborazione vincente

Nel mondo delle costruzioni, l’efficienza e l’innovazione tecnologica sono fondamentali per rispondere alle esigenze di progetti sempre più complessi e variabili. Le gru Fassi, con i loro modelli F315B.2.24 e-dynamic ed F30M.0.22 active, rappresentano la punta di diamante nel campo dei sistemi di sollevamento, combinando potenza e tecnologia avanzata per ottimizzare le operazioni sui cantieri.

Recentemente, queste gru sono state aggiunte al parco macchine di Silla, fornite dalla Fassi Emilia, consolidando una partnership quasi quarantennale incentrata sull’innovazione e l’affidabilità.

Il modello F315B.2.24 e-dynamic, con uno sbraccio fino a 19,90 metri e una capacità di sollevamento di 2300 kg, è dotato di tecnologie all’avanguardia, come il radiocomando Rcs e l’Internet of Cranes (IoC), che permette il monitoraggio remoto delle principali funzioni della macchina.

Questa gru è montata su un robusto Mercedes New Actros 2540L con cassone ribaltabile trilaterale, offrendo una piattaforma affidabile e versatile adatta a ogni tipo di cantiere.

Per operazioni che richiedono maggior agilità in spazi ristretti, la Fassi F30M.0.22 active si distingue come un modello compatto ma altrettanto efficace. Con uno sbraccio di 5,15 metri e la capacità di sollevare fino a 990 kg, questa gru, montata su un Mitsubishi Fuso con cassone ribaltabile, è l’ideale per operazioni rapide e manovre in spazi limitati.

La storia di Silla raccontata da Fabio Mattei e Oscar Marchi

Fabio Mattei, direttore generale Silla Sas ci racconta la nascita dell’azienda, che con con 17 sedi distribuite su un territorio comprendente sette province, è una rete di rivendite di materiali per l’edilizia, tra le maggiori del Nord Italia. Affidabilità e servizio assistenziale sono gli elementi chiave che hanno motivato la scelta di avvalersi delle gru Fassi per fornire alla clientela un servizio a 360°.

Sulla scia dell’impegno e dell’innovazione, la storia di Silla si configura come un vero e proprio pilastro nel settore dell’edilizia italiana. Fondata negli anni ’50 dalla famiglia Mattei, ha saputo evolversi da un piccolo magazzino di importazione legname a un’azienda leader nella distribuzione di materiali edili.

Oggi, guidata dalla seconda generazione – Fabio, Stefano e Fiorenza Mattei – Silla opera attraverso 15 filiali e due centri di lavorazione ferro, impiegando oltre 200 dipendenti e affermandosi come riferimento nel suo settore.

Nel corso degli anni Silla ha sempre puntato su qualità e prodotti e le gru Fassi, introdotte negli anni ’80, simboleggiano questa filosofia, come mette in evidenza Fabio Mattei in questa intervista: scelte per la loro affidabilità e per l’assistenza tempestiva di Fassi Emilia, rappresentano un tassello fondamentale dell’operatività quotidiana, garantendo efficienza e produttività.

Silla nasce dalla visione e dall’impegno di mio padre, Aldo Mattei, che, giunto a Copparo con mia madre Antonella negli anni ’50, ha avuto l’intuizione di trasformare un piccolo magazzino in una realtà che oggi rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’edilizia.

Da un’attività incentrata sull’importazione di legname, ci siamo evoluti offrendo un’ampia gamma di materiali edili, con una crescita costante che ci ha portati a operare in sei province e due regioni, fino all’ultimo traguardo raggiunto con l’apertura di una filiale a Chioggia.

Oggi siamo alla terza generazione e siamo presenti in due regioni e sette province (Ferrara, Ravenna, Rovigo, Bologna, Forlì, Modena, Venezia). Con 15 filiali dotate di showroom dedicati ai serramenti e infissi, pavimenti/rivestimenti e arredo bagno, 2 centri di lavorazione ferro e oltre 200 dipendenti siamo diventati un punto di riferimento nel settore dell’edilizia.

L’azienda è passata attraverso molteplici fasi di crescita e cambiamenti. Qual è stato il punto di forza che vi ha permesso di rimanere competitivi nel mercato?

Il punto di forza di Silla è sempre stato l’aggiornamento continuo e la completezza della gamma dei nostri prodotti. Offriamo tutto ciò che riguarda il mondo dell’edilizia, dai materiali di costruzione alle finiture con vernici, pavimenti/rivestimenti e serramenti e infissi, garantendo ai nostri clienti una varietà e qualità che ci distinguono nel settore.

Quali sono state le sfide più significative che avete affrontato?

Senza dubbio, la crisi globale e il cambiamento nel settore delle costruzioni in Italia hanno rappresentato le sfide più ardue. Abbiamo dovuto fronteggiare la bolla speculativa delle nuove costruzioni e il calo demografico; siamo soggetti ai cambiamenti che vive il settore, la crisi prima e il bonus del 110 ora, ma la nostra costante è sempre stata la determinazione, guidati dai valori di forza, coraggio e perseveranza.

Quando entra in azienda la prima gru Fassi?

Le gru Fassi sono parte integrante della nostra azienda già da metà anni ’80, grazie alla passione di mio padre. Da allora, la loro presenza è stata costante e oggi contiamo 25 gru Fassi su un totale di 35 gru in dotazione.

Quali sono stati i motivi che hanno dettato la scelta delle gru Fassi per Silla e quanto è importante per voi il servizio di assistenza offerto da Fassi Emilia?

Abbiamo scelto le gru Fassi per la loro affidabilità e la vicinanza del servizio di assistenza, che per noi è fondamentale. L’assistenza tempestiva e professionale di Fassi Emilia è un pilastro per la nostra operatività quotidiana. Grazie alla loro competenza, possiamo garantire ai nostri autisti e ai nostri clienti una sicurezza e un servizio di qualità.

Quali sono i pregi del supporto assistenziale di Fassi Emilia che avete riscontrato nel corso degli anni?

Il supporto di Fassi Emilia si è distinto per la velocità di risposta e la conoscenza approfondita dei mezzi. Ciascuno dei nostri 15 magazzini ha un filo diretto con Fassi Emilia che garantisce un servizio efficiente e tempestivo, elementi chiave per noi.

Le gru richiedono una manutenzione più frequente perché si tratta di mezzi utilizzati con una certa intensità e che necessitano di controlli costanti. Una manutenzione regolare è essenziale per garantire un’operatività senza interruzioni, massimizzando così l’efficienza e la produttività sul campo.

Fassi Emilia ci garantisce un servizio assistenza in grado di offrire aggiornamenti tecnici e manutenzioni periodiche. Inoltre, la territorialità del servizio è un aspetto fondamentale; avere un supporto vicino ai nostri magazzini ci permette di ricevere assistenza rapida e mirata.

Oscar Marchi, Presidente di Fassi Emilia

Quando si parla di eccellenza nel settore dell’edilizia e delle soluzioni per il sollevamento, Silla e Fassi Emilia emergono come due realtà indissolubilmente collegate. Con una storia di collaborazione che abbraccia quasi quattro decenni, queste due aziende dimostrano come la sinergia e la condivisione di valori possano costruire una partnership solida e resistente alle sfide del tempo.

Dalla precisione dei dettagli tecnici dei prodotti forniti alla centralità di un servizio post-vendita attento e personalizzato, Oscar Marchi, presidente di Fassi Emilia ci porta dietro le quinte di una collaborazione che si estende ben oltre il semplice rapporto cliente-fornitore, diventando un modello di riferimento.

Fassi e Silla vantano quasi 40 anni di collaborazione. Qual è il segreto di una partnership così duratura?

Il segreto di questa lunga collaborazione è sicuramente nella condivisione di valori fondamentali come affidabilità, innovazione e un impegno costante nel fornire il miglior servizio possibile.

La nostra filosofia è sempre stata quella di ascoltare e comprendere le esigenze dell’azienda, adattandoci e anticipando i cambiamenti del mercato per offrire soluzioni all’avanguardia. La manutenzione tempestiva e la vicinanza fisica hanno giocato un ruolo cruciale nella fiducia che Silla ripone in noi.

Un altro aspetto chiave è la personalizzazione del servizio: ogni magazzino Silla sa che può avere un supporto su misura e questo crea un legame forte e una collaborazione che va ben oltre la mera fornitura di attrezzature.

In sintesi, la nostra relazione è basata su una stretta sinergia operativa, sulla capacità di crescere e adattarsi insieme e su un dialogo aperto e continuo che ci ha permesso di superare insieme ogni sfida del settore edile.

Il rapporto di Fassi con Silla ha radici profonde che risalgono agli anni ’80, quando Silla ha scelto di affidarsi alle gru Fassi per le loro necessità operative. Da allora, la nostra collaborazione si è notevolmente intensificata.

Quali soluzioni avete fornito a Silla e quali sono state le esigenze specifiche dell’azienda. In che modo il servizio post-vendita di Fassi Emilia ha giocato un ruolo fondamentale nella collaborazione con Silla?

Il nostro servizio post-vendita è cruciale. Forniamo assistenza tempestiva e manutenzione programmata, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina. Ogni magazzino Silla sa che, in caso di necessità, può ricevere assistenza rapida e un veicolo di cortesia, cosa che hanno sempre molto apprezzato. La nostra capacità di gestire la manutenzione dell’intero parco macchine di Silla è un punto di forza riconosciuto.

Gli allestimenti

La gru Fassi F315B.2.24 e-dynamic è un gioiello di ingegneria con uno sbraccio massimo di 12,10 metri, in grado di sollevare fino a 2300 kg in punta, che può essere esteso fino a 19,90 metri con la prolunga idraulica tipo L323, mantenendo una capacità di sollevamento di 725 kg in punta.

Con una capacità massima di sollevamento di 10.500 kg, questa gru non solo spicca per la sua forza ma è anche dotata di tecnologie innovative come il radiocomando Rcs mini, stabilizzatori super-extra idraulici, controllo rotazione digitale, e l’Internet of Cranes (IoC), che consente il monitoraggio da remoto delle principali funzioni della macchina e una gestione avanzati delle operazioni.

Questa gru è installata su un autotelaio Mercedes New Actros 2540L con cassone ribaltabile trilaterale, offrendo così una piattaforma robusta e versatile per qualsiasi cantiere.

La gru Fassi F30M.0.22 active, un modello più compatto ma altrettanto efficace, con uno sbraccio massimo di 5,15 metri e una capacità di sollevamento di 990 kg. Montata su un Mitsubishi Fuso con cassone ribaltabile, questa gru è ideale per operazioni rapide e in spazi limitati, dove l’agilità e la facilità di manovra sono essenziali.

F315B.2.24 E-DYNAMIC

Classe di portata: Momento massimo 29,77 tm/305 kNm

Max Sbraccio Idraulico: fino a 19,90 m

Ingombro Gru Sul Cassone: da: w 2,50 m , l 1,10 m , h 2,46 m

Dotazione Elettronica/idraulica: unità di controllo FX500; distributore idraulico digitale D850; unità di comando radio Rch/Rcs; controllo della dinamica ADC

flow sharing

Caratteristiche: Versione dynamic (.2): con biellismo, dispositivo XP; sistema ProLink doppia biella; rotazione 400° a cremagliera e pignone

FASSI F30M.0.22 ACTIVE