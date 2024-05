Tecnomat: formazione sul campo alla scoperta delle novità Kapriol

Un’esperienza formativa unica e coinvolgente ha avuto luogo, il 15 maggio, presso la sede di Kapriol a Civate, azienda leader dal 1972 nella produzione di utensili, abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale. Oltre 100 venditori e venditrici tecnici Tecnomat provenienti da tutta Italia hanno partecipato a un corso di formazione professionale che ha permesso loro di approfondire le conoscenze e competenze sulle novità del settore.

Muratura, cartongesso e piastrelle

I partecipanti hanno avuto modo di immergersi completamente e con entusiasmo nel mondo Kapriol, toccando con mano la qualità e l’affidabilità dei prodotti, testandone le funzionalità in un vero e proprio “villaggio” allestito nell’area adiacente all’azienda, suddiviso in tre aree tematiche: muratura, cartongesso e piastrelle, ognuna dedicata a una specifica tipologia di lavoro.

Le squadre Tecnomat hanno potuto così cimentarsi in prima persona nella realizzazione di murature a vista, pareti attrezzate in cartongesso e pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle.

Formazione sul campo

Questa formazione direttamente “sul campo” ha rappresentato un’occasione preziosa per acquisire conoscenze tecniche approfondite, altamente specializzate, che vanno ben oltre la semplice teoria. Attraverso l’esperienza pratica e diretta, i venditori e le venditrici tecnici Tecnomat hanno potuto comprendere appieno le caratteristiche e i benefici dei prodotti Kapriol, acquisendo così la capacità di fornire ai propri clienti una consulenza ancora più qualificata e mirata.

La formazione nelle aziende partner rappresenta un tassello importante nel costante impegno di Tecnomat nel garantire ai propri clienti un servizio di altissima qualità. Attraverso la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze dei propri collaboratori e collaboratrici, l’azienda si conferma come partner affidabile per i professionisti, offrendo loro soluzioni innovative e performanti per ogni esigenza lavorativa.

La sinergia tra Kapriol e Tecnomat si consolida ulteriormente grazie a questa esperienza formativa che ha riscosso grande successo. Le due aziende guardano al futuro con fiducia, pronte a continuare a collaborare per offrire ai propri clienti prodotti e servizi sempre più d’eccellenza.