BigMat rinnova i vertici

Durante l’assemblea annuale dei soci, che si è svolta il 15 e il 16 giugno a Villasimius (Cagliari), BigMat Italia ha rinnovato i vertici alla guida del Gruppo per i prossimi tre anni. I soci hanno riconfermato all’unanimità Alessandro Cerbai, al suo secondo mandato da presidente di BigMat Italia, che ha rinnovato il suo impegno per il Gruppo ringraziando i colleghi: «BigMat per me non è solo un Consorzio, ma è un gruppo di colleghi, imprenditori, e anche amici, con cui condivido ogni giorno la quotidianità del fare imprenditoria in un settore come quello dell’edilizia in Italia, che ha attraversato in questi anni molte sfide e cambiamenti. Sono onorato di questa rinnovata fiducia che ricambierò ancora una volta con il massimo impegno e passione. Insieme abbiamo raggiunto grandi obiettivi ma sono certo che molti altri sono già sul nostro cammino, io e tutti gli associati BigMat siamo pronti per far crescere ancora il nostro Gruppo».

Nel cda sono stati confermati alcuni nomi storici e dalla consolidata esperienza ai quali si uniscono nuovi membri: un ensemble che ben rappresenta l’ampiezza degli associati BigMat e le loro specificità territoriali, dimensionali e imprenditoriali.

Il consiglio di amministrazione, in carica fino al 2027, è composto da 11 membri di cui tre nuovi consiglieri e otto conferme:

• Alessandro Cerbai, presidente | BigMat Focardi e Cerbai Edilizia, Toscana

• Roberto Battocchio | BigMat Edilklima Group, Veneto

• Fabio Gerbi | BigMat Edilaosta, Valle d’Aosta

• Chiara Caira | BigMat Edil Legno Services, Lazio

• Michelangelo Pesciarelli | BigMat Pesciarelli Edilizia, Umbria

• Lucia Guglielmina | BigMat Guglielmina, Piemonte (nuovo membro)

• Mario Colombino | BigMat Icos, Piemonte

• Katia Paparo | BigMat Idea, Calabria (nuovo membro)

• Fabrizio Tardelli | BigMat Casarreda, Toscana (nuovo membro)

• Fabrice Maud, presidente BigMat International

• Fabio Rinaldi, direttore BigMat France

L’assemblea è stata poi l’occasione per fare il punto della situazione e una sintesi dei dati del Gruppo: approvato ufficialmente il bilancio cumulato 2023 che arriva a oltre 1 miliardo di euro di fatturato (1.004.130.573) per 242 rivendite e 157 soci in 19 regioni lungo tutta la Penisola. Un risultato che conferma il dinamismo e la solidità del consorzio, con una crescita del fatturato del 43% nel 2022 e di +12% nel 2023 e un valore di fatturato medio, delle oltre 150 ragioni sociali, pari a 6,5 milioni di euro nel 2023.

«Per il 2024 ci aspettiamo una crescita costante del network con l’ingresso di altre realtà imprenditoriali qualificate e serie che scelgono BigMat per i suoi servizi e progetti. Nel bilancio delle entrate il saldo è estremamente positivo in particolare negli ultimi anni durante i quali abbiamo intercettato l’interesse di rivendite che trovano la nostra formula confacente alle loro esigenze», ha sottolineato Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International.

La crescita dimensionale del Gruppo è infatti costante e proprio in occasione dell’assemblea sono stati ratificati 7 nuovi ingressi con il benvenuto ufficiale a:

• Iacolino S.R.L. (Agrigento)

• B&G Immobiliare S.R.L. (Pistoia)

• Comid S.R.L. (Lucca)

• Amore Legnami S.R.L. (Roma)

• Lana Edilizia S.A.S. (Verbano Cusio Ossola)

• Lapis S.R.L. (Perugia)

• Ecos S.R.L. (Roma)

Durante la due giorni sarda i soci BigMat si sono confrontati su strategie e piani di sviluppo dei prossimi anni, condividendo progettualità ed esperienze. Nel biennio 2024-2025 il Gruppo BigMat sarà impegnato su diversi fronti che si declineranno in una maggior dinamicità commerciale e in una differenziazione dell’offerta attraverso: lo sviluppo del business delle energie rinnovabili, l’espansione e la maggiore profondità dei comparti del colore e delle finiture d’interni (con i 100 showroom su tutta la rete BigMat di cui 40 showroom Habimat) e infine, ma non per ultimo, il potenziamento del servizio noleggio con il brand BigRent.

Il Gruppo sviluppa costantemente nuove business unit da implementare in rivendita per essere sempre più competitivi in un mercato che cambia ed evolve.

Annunciati sempre in questa occasione anche il proseguo delle attività di comunicazione del brand con la sponsorizzazione di Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) e le Nazionali italiane di pallavolo ma soprattutto il rinnovo della partnership a livello internazionale con Uci (Unione Ciclistica Internazionale): BigMat sarà official partner di molteplici Campionati mondiali di ciclismo dal 2024 al 2027. Un’attività di comunicazione importante per portare BigMat in Europa e nel mondo grazie all’alta copertura mediatica di questi eventi.