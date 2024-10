ARD Raccanello certificata Great Place to Work

Per il secondo anno consecutivo, ARD Raccanello riceve la certificazione Great Place to Work in Italia. Il riconoscimento, rilasciato dalla società internazionale indipendente GPTW, attesta la qualità e la positività dell’ambiente di lavoro.

A questo riconoscimento si aggiunge il posizionamento di ARD tra le top 10 industrie italiane nel ranking Best Workplaces for Blue Collar per l’attenzione alle condizioni di lavoro, al benessere e alla formazione professionale.

La certificazione Great Place to Work, che ha valenza di un anno, si ottiene in seguito ad un’approfondita analisi del clima aziendale. Il risultato deriva dalle opinioni dei collaboratori associate a cinque parametri chiave: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

«Siamo davvero felici di aver ottenuto questi riconoscimenti, perché dimostrano realmente che il nostro impegno a creare un luogo di lavoro positivo e stimolante sta dando i suoi frutti», dichiara Luigi Gorza, amministratore delegato ARD Raccanello. «È logico che il benessere dei dipendenti sia la condizione indispensabile perché l’azienda stessa sia un luogo di crescita e prosperità per tutti.

L’ascolto attivo delle esigenze e dei feedback delle persone di ARD è il primo modo in cui manifestiamo il valore portante della nostra filosofia aziendale: il rispetto. A partire da questo, strutturiamo con costanza iniziative che vanno dalla formazione all’aiuto familiare, dalla salute fino al tempo libero. Ecco perché, per noi di ARD essere certificati Great Place to Work e Best Workplaces for Blue Collar è un successo. Significa che il riconoscimento del valore personale in azienda è reciproco e condiviso. Coinvolgere l’unicità di ognuno, valorizzandola nei progetti e nelle iniziative aziendali, è il nostro modo di crescere alimentando l’inclusione».