Appuntamento al Klimahouse con Virginia Gambino Editore

Appuntamento a Fiera Bolzano per la filiera dell’edilizia green, dal 29 gennaio al 1 febbraio. Il Klimahouse, evento che riunisce gli operatori del costruire sostenibile, compie 20 anni e, quindi, questa edizione sarà ancora più speciale. Quattro giornate, quattrocento espositori e un centinaio di eventi.

E al Klimahouse si troverà anche Virginia Gambino Editore, partner tecnico della rivista Costruire in Laterizio. L’azienda editoriale, che pubblica riviste come YouTrade, YouBuild, Condominio Sostenibile e Certificato, Lattoneria, i corrispettivi siti web, e organizza convegni centrati sul mondo dell’edilizia, si troverà nello spazio dell’Associazione Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi (PAD. AB Stand A03/16), dove offrirà ulteriori approfondimenti sui temi legati all’innovazione nel settore edilizio e alla sostenibilità. L’Associazione presenterà soluzioni innovative e concrete per un’edilizia più sicura e resiliente.

Presso lo stand sarà anche possibile scoprire una selezione di progetti certificati con i protocolli energetico-ambientali Green Building Council e Leed, che testimoniano come il laterizio possa contribuire significativamente ad un’edilizia altamente performante, a basso impatto ambientale e con un miglioramento della qualità della vita degli abitanti.

Ti aspettiamo al PAD. AB Stand A03/16!