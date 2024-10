Aperte le iscrizioni al Wood Architecture Prize 2025

Sono aperte le candidature per il Wood Architecture Prize 2025 by Klimahouse, il premio per l’architettura e l’edilizia in legno sul territorio nazionale promosso da Fiera Bolzano con l’Università Iuav di Venezia, il Politecnico di Torino e PEFC Italia.

Giunto alla terza edizione, il concorso mira a sostenere la progettazione e la costruzione di opere di architettura e di ingegneria ideate e realizzate con il legno.

Nell’edizione 2025 il Wood Architecture Prize abbandonerà la tradizionale suddivisione in categorie, offrendo ai partecipanti la possibilità di presentare i propri progetti all’interno di un ambito di azione più ampio che comprenda interventi sia pubblici che privati.

Potranno partecipare al Wood Architecture Prize nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.

Il premio si rivolge dunque non soltanto agli architetti, ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno: ingegneri civili, ambientali e paesaggistici, committenti pubblici e privati, startup, PA, imprese e ricercatori che presentano pratiche virtuose nell’uso di tecnologie all’avanguardia.

Fra le opere partecipanti al concorso verranno selezionati 12 progetti finalisti, che verranno presentati in occasione dell’evento di lancio di Klimahouse a metà dicembre 2024, e successivamente sottoposti a un’ulteriore selezione per identificare i 3 progetti vincitori.

La giuria del Wood Architecture Prize 2025, presieduta dall’Arch. Manuel Benedikter (Benedikter Architekt), è composta da Prof. Paolo Simeone (Politecnico di Torino), Prof. Guido Callegari (Politecnico di Torino), Arch. Mauro Frate (MFA architetti e Professore

contrattista Iuav), Arch. Sandy Attia (MoDusArchitects), Arch. Marta Baretti (Arbau Studio), Luca Gibello (Direttore Il Giornale dell’Architettura).

I vincitori del concorso verranno annunciati in occasione di Klimahouse 2025, in programma dal 29 gennaio al 1° febbraio 2025, e potranno partecipare in qualità di speaker ad alcuni eventi di carattere internazionale.

È possibile iscriversi al concorso online fino al 18 novembre 2024 collegandosi al sito Internet del premio