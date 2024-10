Anit festeggia i 40 anni e apre le porte al sesto Congresso Nazionale

Un’importante occasione di confronto da non lasciarsi sfuggire nel settore dell’efficienza energetica, acustica, reazione al fuoco e sostenibilità: nell’occasione della festa dei 40 anni dalla fondazione dell’associazione Anit rinnova il proprio invito a professionisti e stampa tecnica a partecipare al 6° Congresso Nazionale che si terrà il 21 e il 22 novembre 2024 in provincia di Verona, nell’elegante cornice di Villa Quaranta.

Un evento speciale poiché il congresso vede la partecipazione di un’ampia rappresentanza di aziende associate Anit, ben 33, in un’area espositiva dedicata in cui presenteranno novità e soluzioni tecnologiche per le esigenze dei professionisti, che potranno quindi entrare in diretto contatto con i referenti.

L’evento, articolato in due intense giornate, offrirà ai partecipanti la possibilità di aggiornarsi sulle ultime novità normative, scambiare conoscenze ed esperienze, e discutere sulle sfide e le opportunità del settore.

Il programma del Congresso

Il programma prevede, per la prima giornata, una serie di sessioni tematiche moderate dagli esperti Anit, in cui enti istituzionali, referenti universitari, laboratori e tecnici esperti presenteranno novità legislative, metodi di misura e opportunità nei seguenti settori di interesse: efficienza energetica, comfort acustico, sostenibilità, materiali isolanti, sicurezza al fuoco e Pnrr.

Tra i relatori segnaliamo la presenza di: dott.ssa Francesca Teodora Cappiello Mef – Dirigente Unità di missione Next Generation Eu, Ing. Enrico Genova, responsabile del Laboratorio Duee-Sps-Sap (Enea), Dott. Chiara Scrosati – Itc-Cnr – Presidente Sottocommissione Acustica Edilizia Uni, Barbara Meggetto – Presidente Legambiente Lombardia Onlus.

La seconda giornata, completamente moderata da Maurizio Melis, giornalista scientifico e conduttore radiofonico di Radio 24, ospiterà nella prima parte tre talk di opinion leader di fama che affronteranno il tema dei cambiamenti climatici, dell’edilizia del futuro e dell’impatto che il rumore può avere sulla psiche umana. Nella seconda parte, discuteremo con il mondo industriale su cosa ha lasciato di buono il Superbonus 110% (presenti rappresentanti di produttori e di imprese), e con il mondo professionale delle competenze che dovrà avere il progettista del futuro (presenti rappresentanti degli ordini professionali).

Highlight dell’evento, tra le due giornate di lavoro, la sera del 21 novembre si terrà una cena conviviale per festeggiare i 40 anni dell’associazione: un’opportunità informale di networking e condivisione di esperienze tra i partecipanti.

Iscrizioni e agevolazioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito web: https://www.anit.it/prodotto/corsi/efficienza-energetica/congresso-anit-2024 e fino al 30 settembre 2024, è possibile usufruire di uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione. Sono previste convenzioni con hotel della zona per facilitare il pernottamento dei partecipanti.

Chi è Anit

Anit – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico – è dal 1984 l’associazione di riferimento per i professionisti e le aziende che si occupano di risparmio energetico e acustica in edilizia. Nel 2020 Anit conta l’adesione di oltre 2.500 associati tra onorari e professionisti e 91 aziende del settore, confermando la sua autorevolezza e riconoscimento sul mercato italiano.