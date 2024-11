Al via Restructura 2024 a Torino, con tanti eventi con crediti formativi

Oggi, 21 novembre, si aprono le porte di Restructura 2024, l’evento di riferimento per professionisti, aziende e appassionati del settore dell’edilizia e della riqualificazione.

Presso Oval Lingotto Fiere di Torino fino al 23 novembre sarà possibile scoprire nuovi prodotti e tendenze di un settore sempre più rilevante all’interno del panorama delle costruzioni.

SCOPRI DI PIÙ E SCARICA IL TUO ACCREDITO GRATUITO

Oltre agli stand delle aziende espositrici, i visitatori potranno partecipare a un ricco calendario di incontri sui temi più attuali del mondo della ristrutturazione, riqualificazione e recupero edilizio.

La partecipazione agli eventi è valida per l’ottenimento di crediti formativi professionali per Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti Industriali e Amministratori di Condominio. La visita alla fiera consente il rilascio di 1CFP per Architetti.

INFORMAZIONI PRATICHE

orari: 9.00-19.00 | Oval Lingotto Fiere Torino

INGRESSO PEDONALE: fermata metro ITALIA61

INGRESSO AUTO: Via G. Mattè Trucco, 70, Torino

ingresso gratuito online o sul posto