Al via la prima edizione di CaseItaly Expo 2025, taglio del nastro per la fiera dedicata all’involucro edilizio

Si è tenuta ieri, mercoledì 12 febbraio 2025, presso la Sala Caravaggio negli spazi della Fiera di Bergamo la cerimonia inaugurale di CaseItaly Expo 2025, la fiera internazionale di riferimento per il settore dell’involucro edilizio.

Con oltre 140 espositori, più di 40 convegni e 10 eventi interattivi, la fiera è organizzata dall’Associazione Caseitaly e da Promoberg con il supporto di Finco e delle associazioni partner Acmi, Anfit, Assites e Pile.

Presenti sul palco al momento del taglio del nastro: Roberta Gaggioli, direttore di Assites; Davide Lenarduzzi, amministratore delegato Promoberg; Mattia Angelo Montagnoli, direttore generale di Pile; Fabio Gasparini, presidente Assites; Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia; Mohamed Lakhal, Console generale del Regno del Marocco in Milano; Carla Tomasi, Presidente Finco; Marco Rossi, presidente Anfit; Maurizio Forte, Direttore Centrale Per i Settori dell’Export di Ice; Mohamed Karim Sbai, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Casablanca – Marocco.

La presenza delle istituzioni

Dopo i saluti istituzionali di Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia e di Giacomo Angeloni, Assessore sicurezza, protezione civile, innovazione e semplificazione del Comune di Bergamo, ad aprire la manifestazione fieristica il messaggio di benvenuto di Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato di Promoberg.

«Già alla sua prima edizione, CaseItaly Expo 2025 si è conquistata la qualifica di fiera internazionale, segno dell’eccellenza della filiera rappresentata e della bontà del progetto, che ha il merito di riunire le principali realtà federative e associative del settore dell’involucro edilizio. Un progetto verticale ed efficace, che mette al centro gli operatori che ogni giorno, con tanta passione, competenze e innovazioni, danno un valore aggiunto unico alla filiera delle costruzioni».

Appuntamento annuale per approfondire le innovazioni e le prospettive di mercato nel settore delle costruzioni, con un focus particolare sulle tendenze emergenti e sulle applicazioni innovative nell’involucro edilizio, la manifestazione fieristica permetterà al pubblico di osservare e scoprire le soluzioni più innovative e sostenibili per serramenti, tende tecniche, schermature solari, porte tecniche e portoni, maniglieria e lattoneria.

«CaseItaly Expo 2025 – ha aggiunto Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato di Promoberg – sarà un facilitatore di scambi tra gli operatori, volendo nel contempo sviluppare interesse e attrattività anche tra le nuove generazioni, per alzare ulteriormente il già elevato livello qualitativo e sostenere un opportuno ricambio generazionale. I riscontri ottenuti sin dalla prima presentazione della manifestazione, sono andati oltre le nostre più rosee aspettative, il che ci sprona già da ora a incrementare ulteriormente gli sforzi e le collaborazioni, pensando già agli sviluppi futuri. Alla qualità del progetto, che abbina alla ricca area espositiva un nutrito calendario di eventi collaterali, si somma poi la location ottimale, che unisce Bergamo e la sua Fiera, sia per il collegamento storico che hanno con il settore dell’edilizia in generale (nel quale la filiera dell’involucro edilizio ha un ruolo fondamentale e sempre più innovativo), sia perché consentono di mettere in pratica le nuove modalità d’ingaggio richieste sempre di più dai fruitori delle fiere».

A seguire è stato letto il messaggio di Laura Michelini, Presidente di Caseitaly: «Caseitaly non è solo una fiera, ma il punto d’incontro dove l’innovazione incontra il Made in Italy e la sostenibilità diventa protagonista. Qui, a Bergamo, le eccellenze italiane dell’involucro edilizio si uniscono oggi per dare vita a un evento unico, capace di ispirare, connettere e guidare il settore verso un futuro più ambizioso e responsabile. Siamo pronti a confrontarci sulle sfide e opportunità del futuro!».

La cerimonia inaugurale, moderata dal direttore generale di Finco, Angelo Artale, ha successivamente previsto l’intervento di Francesco Fiorito, professore ordinario di architettura tecnica al Politecnico di Bari, che ha offerto una riflessione sulla transizione green quale percorso prioritario per affrontare i cambiamenti climatici a scala locale e globale. Fiorito ha commentato: «Grazie alle più recenti ricerche, è emersa l’urgenza di contrastare gli effetti negativi di tali fenomeni che influenzano direttamente i consumi energetici degli edifici e possono aggravare la condizione di povertà energetica, nonché la salute della popolazione. In tal senso, la nuova direttiva EPBD – Energy Performance for Buildings Directive (case green) punta a incrementare l’efficienza degli edifici lungo l’intero ciclo di vita, con un’attenzione specifica alla riduzione dell’energia grigia».

Il contenuto dello speech ha messo in luce il ruolo strategico dell’involucro edilizio made in Italy: tecnologie riflettenti a elevata capacità di raffrescamento passivo, involucri adattivi in grado di modulare le prestazioni ottiche e termiche e materiali di nuova generazione rappresentano soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale e ad elevato potere di mitigazione. Tali strategie favoriscono la riduzione dei consumi, migliorano il comfort degli spazi abitati e offrono al contempo un’opportunità di rilancio competitivo e sostenibile per l’intero comparto edilizio italiano. Tutte soluzioni presentate nell’ambito della fiera.

A prendere la parola anche Carla Tomasi, Presidente Finco che ha commentato: «Questo evento non solo rafforza le nostre imprese nel mercato globale, ma vuole sottolineare anche l’importanza strategica del comparto per la nostra economia, spesso sottovalutata ed alla quale non arride il “cono di luce” del Made in Italy. A CaseItaly Expo 2025 sono presenti Stand-Paese istituzionali come quello del Marocco, un settore con un alto potenziale di crescita dell’export. Basti pensare che in soli cinque anni, dal 2019 al 2023, il valore delle esportazioni in euro è salito da 2.708.326.685 a 3.475.675.223, con una crescita del 28%. Per l’anno 2024 – i cui dati saranno a breve disponibili grazie alla proficua collaborazione tra Finco e Istat – si stima che la crescita sarà ancora più sostenuta, sempre con saldo estremamente attivo. Le 17.000 imprese aderenti alle 40 associazioni federate a FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi e Opere Specialistiche per le Costruzioni, hanno infatti ancora notevoli margini di incremento dell’export. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda il mercato africano, con le connesse esigenze in termini di abitazioni e di logistica».

Il protocollo di collaborazione con Casablanca

Durante la cerimonia inaugurale si è tenuta anche la firma protocollo d’accordo e collaborazione tra l’associazione Caseitaly e l’Ordine degli Architetti di Casablanca per il progetto Espace Caseitaly-Marocco 2025 che prevede la creazione di un hub a Casablanca sia di sviluppo tecnologico, uno showroom commerciale e un centro di formazione professionale per i tecnici marocchini. L’obiettivo è quello di creare una solida presenza commerciale e tecnologica italiana in Marocco, utilizzando il Paese come trampolino di lancio per l’espansione nei mercati centrafricani.

Maurizio Forte, Direttore Centrale Per i Settori dell’Export di Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha commentato la firma dell’accordo: «Si tratta di un passo importante. Parliamo di internazionalizzazione perché è questo che guida l’Agenzia ICE in ogni intervento. Abbiamo già fatto insieme tante iniziative all’estero e oggi è importante per noi ospitare in Italia le delegazioni e gli operatori esteri nel nostro Paese. CaseItaly Expo è una sfida a cui abbiamo preso parte. In un anno complesso per l’export italiano come quello passato, ci fa molto piacere che questo settore abbia una performance molto positiva che in una manciata di anni è cresciuto del 30%, dimostrazione di come le imprese, le associazioni e anche con il supporto dell’Agenzia Ice stia crescendo nel mondo».

Il protocollo è stato firmato da Mohamed Karim Sbai, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Casablanca – Marocco; Nicola Fornarelli, presidente di ACMI e consigliere incaricato Caseitaly e da Mohamed Lakhal, Console generale del Regno del Marocco in Milano.

Caseitaly Expo 2025, alla sua prima edizione, ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, a conferma del forte supporto istituzionale a livello locale e nazionale. Inoltre, si avvale della collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in particolare con l’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Presenti in fiera anche gli stand di Simest e dell’Adm – Agenzia dei Monopoli.

Per la «Casa del Made in Italy Lombardia (MIMIT)», in chiusura, ha rivolto un breve saluto il dirigente Ing. Fabrizio Clermont.

Iniziative e tante possibilità

CaseItaly Expo 2025 si basa su quattro pilastri fondamentali: innovazione, sostenibilità, eccellenza manifatturiera e capacità di affrontare le sfide ambientali che ci circondano. È un evento pensato per riunire, in un unico appuntamento B2B, le migliori realtà italiane del settore dei componenti tecnici dell’involucro edilizio, un segmento chiave per il futuro delle costruzioni.

Il primo giorno di CaseItaly Expo 2025 ha registrato un’affluenza significativa di visitatori, tra cui numerosi opinion leader, operatori del settore e scuole, confermando il forte interesse per le tematiche trattate.

La manifestazione proseguirà con un ricco programma di conferenze, workshop e seminari, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire le tendenze emergenti, le normative e le migliori pratiche nell’ambito dell’involucro edilizio. Inoltre, sarà un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni in efficienza energetica, sostenibilità e design. L’appuntamento dura fino a domani, venerdì 14 febbraio 2025.