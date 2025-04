Al III Convegno YouTrade Sud il modello di business al gulash

Qual è il modello di business più efficace per una rivendita di materiali per edilizia? È probabile che la domanda se la siano già posta tanti imprenditori, ma oggi diventa di maggiore attualità a causa del momento indecifrabile che vivono l’economia e l’edilizia. Le turbolenze geopolitiche, la fine del superbonus e il sempre maggiore utilizzo della tecnologia costringono le imprese del commercio a interrogarsi.

Per questa ragione il III Convegno YouTrade Sud apre una finestra sui modelli di oltreconfine: conoscere sistemi commerciali di successo è utile e può suggerire idee e soluzioni.

In questa chiave il programma del convegno prevede, tra l’altro, l’intervento di László Bagaméri, direttore commerciale del Gruppo Újház, distributore di materiali per edilizia ungherese, una realtà che ha alle spalle 27 anni di esperienza professionale, con migliaia di case costruite e ristrutturate, 80 negozi, un centro logistico di 8 mila metri quadrati, oltre 2.300 dipendenti, di cui un centinaio nella sede centrale, oltre 245 milioni di euro di fatturato.

Si tratta d un’azienda che opera in un contesto diverso, ma che è cresciuta con un originale modello di business, che punta molto sul servizio. Il gruppo offre ai clienti consulenza professionale, sopralluogo in loco, calcolo del fabbisogno di materiali, progettazione con visualizzazione 3D, gestione completa della ristrutturazione, noleggio di macchinari edili, utensili manuali, recinzione mobile, ascensore, ponteggio, sala riunioni, taglio e piegatura prodotti, miscelazione vernici-intonaco, deposito di materiali edili, consegna a domicilio e servizio gru.

Al Convegno YouTrade Sud a descrivere l’attività del gruppo ungherese sarà László Bagaméri, direttore commerciale Újház. Insomma, un modello «al gulash», che si preannuncia interessante per chi opera nella filiera dell’edilizia.

L’appuntamento è per giovedì 15 maggio con la cena di business alle 19 e il conferimento degli YouTrade Awards Sud, e per venerdì 16 maggio a Lamezia Terme, al centro congressi del T Hotel. Il III Convegno YouTrade Sud è un appuntamento più che mai indispensabile per gli operatori della filiera edile. Non mancate!

