Nominato il Cda di BigMat Holding

In occasione dell’assemblea BigMat che si è tenuta a Napoli lo scorso 23 giugno, è stato nominato il CdA di BMH Spa (BigMat Holding). Nel dettaglio sono stati nominati: Chiara Cuscunà (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Rocco Alfano, Andrea Cattaneo, Fernando Cislaghi e Michelangelo Pesciarelli.

Costituita a marzo 2023, BigMat Holding è una società per azioni con capitale sociale di 2,6 milioni di euro è partecipata da BigMat per il 20% e da 74 soci del Gruppo che hanno scelto volontariamente di aderire (le adesioni sono possibili fino al 31 dicembre 2023).

La società si occuperà di operare sul mercato facendo da supporto ai soci BigMat che vogliono acquisire magazzini, che vogliono estendere la loro attività in nuove province, che farà da catalizzatrice di interessi in occasioni di passaggi generazionali e/o cessioni di azienda da parte di soci BigMat e non solo…

«Quello di dare vita a una holding è un progetto che esiste già da tempo in risposta a una esigenza latente dei soci. Il progetto si è poi concretizzato a marzo di quest’anno e offre ai soci BigMat l’opportunità di avere alle spalle un potente strumento societario in grado di permettere agli imprenditori di affrontare serenamente le fasi cruciali della vita delle loro aziende», afferma la presidente di BigMat Holding Chiara Cuscunà.

Una novità importante nel panorama italiano, mutuata da quanto già fatto in Francia e in Spagna. «In Francia la holding è attiva già da una decina di anni. Il taglio medio delle rivendite è più grande, tenendo conto che ogni socio fattura in media 12 milioni di euro. Grazie al maggiore capitale sociale la holding francese è già riuscita a portare a termine diverse operazioni di acquisizione con dei buoni ritorni economici», spiega Cuscunà. «L’esperienza spagnola è ancora diversa: ci sono moltissimi soci di taglio medio più piccolo, con fatturati intorno ai 2 milioni di euro, che insieme hanno rilevato la piattaforma distributiva di Saint Gobain costituendo delle basi logistiche».

«Nel mercato italiano BigMat Holding è una assoluta novità e un rafforzamento dei discorsi di aggregazione che vale molto più dei semplici accordi sugli acquisti», afferma il consigliere Fernando Cislaghi.«Ormai è chiarissimo, soprattutto nel Nord, che i grandi multipoint stanno cambiando gli equilibri. La costituzione di una holding con potenza finanziaria con grande patrimonio di esperienza nel settore vuole dare una risposta all’aggressività territoriale di queste realtà sul mercato e vuole nel contempo tutelare ed assistere i soci BigMat, sia in fase di cessione aziendale sia in fase di acquisizione e crescita».

Insomma un’attività a tutto campo che punta a non rimanere passiva in questa fase di razionalizzazione nel settore della distribuzione edile. Sempre curando gli interessi del Gruppo BigMat.