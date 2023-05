L’edilizia continua a crescere e si ritrova al ME-MADE expo 2023

La filiera delle costruzioni si conferma uno dei settori trainanti per l’economia nazionale. Con un 2022 da record (+19% sul 2021) e previsioni ancora in crescita per i prossimi anni (+9,4% per il 2023 e +7,1% per il 2024; dati Unicmi) con un aumento degli investimenti di oltre 14 miliardi di euro nelle costruzioni residenziali e di circa 10 miliardi in quelle non residenziali, il settore rimane rilevante anche se all’orizzonte si alzano le nubi in uno scenario complesso e sfidante.

Una crescita significativa, valutata al netto di potenziali incentivi, anche se gli effetti potrebbero essere parzialmente raffreddati dall’incidenza dell’inflazione e dell’innalzamento dei tassi. Secondo l’Ufficio Studi Economici di Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) per il recupero residenziale, che nel 2022 ha registrato una crescita del 20% circa, è atteso un incremento del 10% circa nel 2023. Anche per gli investimenti in infrastrutture, cresciuti del 22% nel 2022, si attende un aumento del 12% nel 2023 e del 14% nel 2024, la crescita netta degli investimenti nel settore infrastrutture sfiorerà i 9 miliardi nel biennio 2023-2024. Questi numeri potrebbero crescere ulteriormente sulla spinta dell’avvio dei lavori del PNRR che prevede 60 miliardi di investimenti in infrastrutture entro il 2026.

In questo scenario si colloca la prossima edizione di ME-MADE expo, che si terrà a Fiera Milano Rho dal 15 al 18 novembre 2023, puntando insieme a 500 aziende espositrici (di cui il 15% straniere) a raccontare i nuovi materiali, tecnologie, soluzioni in grado di rispondere alle sfide attuale e future delle costruzioni, per realizzare edifici sostenibili, efficienti sul piano energetico, meno inquinanti, digitali e tecnologicamente integrati, in grado di offrire maggiore comfort ed elevata qualità dell’abitare.

Quattro padiglioni per un totale di 30.000 mq di superficie espositiva, due saloni verticali – Involucro e Costruzioni – e più di 250 top buyer esteri selezionati da Fiera Milano e Agenzia ICE animeranno una quattro giorni ricca di iniziative, incontri e convegni.

«ME-MADE expo guarda con rinnovata attenzione al ruolo delle costruzioni quale motore di sviluppo green e sostenibile. ME 2023 vuole accogliere le sfide del mercato e le risposte delle aziende con l’intento di creare sinergie per interpretare al meglio il presente e il futuro del settore, presentando un modello di sviluppo che faccia del know-how di competenze e saperi un paradigma per una reale crescita sostenibile», dichiara Nicola Bonacchi, amministratore delegato dell’ente organizzatore, Made Eventi. «Stiamo lavorando molto anche in ottica internazionale e abbiamo un obiettivo sfidante: allargare il nostro progetto di incoming e portare in fiera, con il prezioso supporto di Agenzia ICE, 250 top hosted buyer, tutti potenziali compratori ad alta capacità di spesa provenienti da Europa, area mediterranea e Paesi emergenti».

ME–MADE expo 2023 – Salone Costruzioni

Il Salone Costruzioni sarà costituito da quattro macro-aree dedicate a elementi performanti per costruire e riqualificare, concentrandosi su:

– Progettazione, bim e software, servizi;

– Strutture e sistemi costruttivi, ingegneria civile e infrastrutture, attrezzature e sicurezza per il cantiere;

– Riqualificazione energetica, isolamento e comfort, integrazione edificio impianto;

– Rivestimenti e finiture per interni ed esterni.

Il salone Costruzioni ospiterà inoltre Fel – Festival edilizia leggera, la manifestazione dedicata agli operatori dei settori pitture, colori ed edilizia leggera, e la capsule Material Next 2023, l’iniziativa dedicata alle aziende che producono materiali innovativi e sostenibili, attraverso un approccio attento all’ambiente e al risparmio energetico.

Tra le novità di ME 2023, l’Area Restauro organizzata in partnership con Assorestauro. Presenti anche Federbeton, per testimoniare l’impegno e il ruolo della filiera del cemento e del calcestruzzo per un futuro delle costruzioni sempre più sostenibile, e ISI – Ingegneria Sismica Italiana con un’area dedicata alla sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale del nostro Paese.

ME–MADE expo 2023 – Salone Involucro

Il Salone Involucro, è a sua volta suddiviso in quattro macro-aree:

– Involucro, facciate e coperture, vetro;

– Serramenti, finestre e porte, chiusure, oscuramento e automazioni;

– Outdoor, schermature solari e anti-insetto;

– Componenti, accessori e ferramenta, macchine per la produzione di serramenti.

Agli investimenti sostenibili e responsabili, dove le scelte progettuali e materiche dovranno necessariamente prediligere materiali circolari, saranno dedicati gli eventi culturali organizzati da Fondazione Promozione Acciaio.

ME–MADE expo 2023: gli eventi

Oltre a presentare il meglio dell’offerta per costruire, rinnovare e riqualificare edifici pubblici, residenziali e commerciali, i padiglioni della fiera ospiteranno un variegato calendario di eventi: dai workshop ai percorsi tematici, dalle mostre tematiche agli spazi di networking e approfondimento.

Anche i convegni in calendario, tenuti da esperti e relatori di livello internazionale, si articoleranno in percorsi specifici con focus sui trend e sulle prospettive del mercato, oltre che sull’avanzamento dei progetti legati al PNRR. La partecipazione ai convegni di ME darà inoltre accesso a crediti formativi per architetti, geometri e ingegneri.

Indiscussi protagonisti del dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, Carlo Ratti, e Winy Maas terranno un’imperdibile lectio magistralis. In aggiunta, a ciascuno dei due architetti sarà dedicata una camera virtuale, Archi.box, all’interno della quale il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva e multisensoriale di video mapping in cui avrà la possibilità di assistere al racconto diretto di un tema focale dell’architettura contemporanea.

Tra le altre iniziative in programma:

THE PLACE TO BUILD: 10 eventi dedicati al settore delle costruzioni e all’involucro, per evidenziare le nuove tecnologie e i sistemi di modernità oggi a disposizione per l’evoluzione di un mercato sempre più dinamico e concentrato sulle sfide dell’innovazione, della sostenibilità e del cambiamento.

RE-REGENERATION|REAL ESTATE: momento di incontro tra real estate e la filiera manifatturiera. Il ciclo si svilupperà in tre ‘episodi’ della durata di 2 ore ciascuno: dallo scenario Italia, si passerà alla trasformazione del settore hospitality, per concludere con un panorama su Milano.

UNBUILT – Unrealized Projects, 40 studi di architettura internazionali e italiani presenteranno il loro progetto “mai costruito”, ma attuali o attuabili grazie all’innovazione oggi disponibile

CALL FOR CHALLENGES DESIGN FOR CIRCULARITY: sfida progettuale lanciata dalla Scuola di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, per promuovere lo sviluppo di concept innovativi e sostenibili, centrati sull’economia circolare, la sostenibilità ambientale e l’innovazione dei processi. I risultati del workshop saranno mostrati e discussi nell’ambito del Salone Costruzioni nel ‘Millennial Space’. In questo spazio di 200 mq dedicato appunto ai giovani nelle giornate successive 17 e 18 novembre si svolgeranno i lavori di un secondo workshop di progettazione, ‘Relive 2023. UrbE-Scape”, curato da SITdA (Società italiana della Tecnologia dell’Architettura) per proporre nuovi approcci e modelli per la rigenerazione dello spazio pubblico, lavorando su un’area urbana a sud di Milano.

ME AWARD: riconoscimento alle aziende più innovative nell’ambito dei due saloni Costruzioni e Involucro, con uno spazio dedicato alle novità sostenibili.

START UP ZONE: area dedicata alle aziende che hanno come core business lo sviluppo di iniziative o prodotti originali e innovativi ad alto valore tecnologico del settore dell’architettura e delle costruzioni.