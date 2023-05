Delle Side presidente e Ceo di Axolight Usa

Renato Delle Side è il nuovo presidente e Ceo di Axolight Usa, azienda di illuminazione specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design. L’azienda è stata fondata circa 25 anni in Italia ed è presente in 90 Paesi. Il manager sostituisce Filippo Rossi, che lascia dopo cinque anni di attività. Delle Side porta oltre 20 anni di esperienza professionale, 15 dei quali trascorsi in Nord America. Nel suo recente passato ha ricoperto la posizione di Ceo per Foscarini Americas (produttore di illuminazione di fascia alta). In precedenza è stato responsabile del marketing e poi direttore delle vendite per le Americhe per Ligne Roset (produttore di mobili di alta gamma).

Attualmente Delle Side ricopre anche la posizione di Ceo di Idb Usa (Italian Design Brands), un conglomerato di aziende produttrici di mobili, illuminazione e cucine di fascia alta, di cui fa parte anche Axolight dallo scorso dicembre. “Il Nord America rappresenta il primo mercato per la nostra azienda e le potenzialità ancora da esprimere sono enormi” ha commentato Giuseppe Scaturro, Ceo di Axolight. “L’ingresso di Renato a capo di Axolight USA sancisce l’avvio di un percorso di ulteriore rafforzamento del brand Axolight sul più importante mercato occidentale”.