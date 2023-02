Un cappotto per tutte le stagioni con i sistemi Thermocap di CAP Arreghini

Valido contributo al contenimento dei consumi energetici, il sistema di isolamento a cappotto interviene per ridurre la trasmittanza delle superfici opache verticali, sfruttando contemporaneamente la forte inerzia termica della struttura e il potere coibente del pannello isolante.

Quando l’impianto di riscaldamento è in funzione, infatti, le pareti e le strutture dell’edificio accumulano lentamente calore fino a raggiungere la temperatura dell’aria. Questo calore non può più disperdersi verso l’esterno perché impedito dal rivestimento coibente a cappotto, rimanendo all’interno della parete stessa che funge da «accumulatore di calore».

Proprio per mettere a disposizione del mercato soluzioni ad alte prestazioni per l’isolamento a cappotto, CAP Arreghini ha sviluppato i sistemi Thermocap, una gamma completa di prodotti che si differenziano principalmente per la tipologia di isolante utilizzato.

I sistemi a cappotto Thermocap di CAP Arreghini

I sistemi a cappotto Thermocap sono sei e si differenziano principalmente per la tipologia di isolante utilizzato:

• Thermocap, idoneo per soddisfare le disposizioni in materia di efficacia energetica, rispondente ai requisiti ETAG 004

• Thermocap S1, idoneo per soddisfare le disposizioni in materia di efficacia energetica con economicità e facilità di posa, mediante l’utilizzo di pannelli in polistilene espanso sinterizzato (Eps);

• Thermocap S2, assicura prestazioni termiche elevate grazie agli additivi atermani, a base di grafite, miscelati assieme all’isolante Eps, che riducono gli effetti dell’irraggiamento e aumentano l’isolamento termico soprattutto a basse densità;

• Thermocap S3, sistema di isolamento a cappotto che soddisfa e assicura prestazioni termiche elevate grazie all’utilizzo di pannelli in Eps additivati con grafite;

• Thermocap S4 che utilizza pannelli in Eps additivati con grafite e nobilitati sulla superficie esterna da un trattamento semi coprente che evita le deformazioni dovute agli assorbimenti di calore;

• Thermocap S5 che assicura contemporaneamente resistenza al fuoco e caratteristiche fonoassorbenti. Il sistema è caratterizzato dalla natura minerale e dall’elevata traspirabilità.

I rivestimenti Thermocap possono essere utilizzati sia in edifici di nuova costruzione, sia in interventi di restauro o risoluzione di problemi causati da fessurazioni strutturali o da ritiro con infiltrazioni d’acqua.

I vantaggi dei sistemi Thermocap

Oltre a garantire il massimo benessere in ogni periodo dell’anno, proteggendo dal freddo durante l’inverno e schermando dal calore nei mesi estivi, i sistemi Thermocap assicurano anche un corretto isolamento acustico e una valida protezione delle facciate.

Grazie all’utilizzo delle soluzioni Cap Arreghini la temperatura rimane costante all’interno dell’ambiente isolato, anche con un funzionamento intermittente del riscaldamento e, proprio questa conservazione della temperatura consente un notevole risparmio energetico, che si traduce anche in un vantaggio economico e in un minor impatto ambientale.

Lo strato isolante, inoltre, assorbe gli sbalzi termici eliminando le variazioni dimensionali della struttura causate dalla dilatazione termica e sono annullati tutti i ponti termici strutturali.

I vantaggi sono evidenti anche nei mesi estivi. Nei periodi più caldi Thermocap assicura un notevole risparmio sui costi di raffreddamento, garantendo un grande comfort abitativo: sfruttando il volano termico protegge le facciate dall’azione solare, impedendo l’accumulo del calore da parte della massa strutturale.

Inoltre, i sistemi a cappotto Thermocap offrono un elevato grado di benessere anche da un punto di vista acustico poiché l’impiego dei pannelli isolanti genera una efficace barriera in grado di filtrare suoni e rumori di elevata intensità.

Per garantire una condizione di benessere domestico è necessario, quindi, partire da una corretta progettazione, scegliendo i parametri progettuali che aggiungano valore all’abitare. Per questo Cap Arreghini mette a disposizione i suoi consulenti tecnici per assistere i progettisti in fase di pianificazione e le imprese nelle diverse fasi di applicazione in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate a cui fare riferimento, le informazioni riguardo i cicli applicativi e le indicazioni di impiego sono disponibili sul sito internet dell’azienda.