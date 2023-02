MVB (Bagattini): quando i pavimenti per esterni diventano green

MVB, marchio di Bagattini, è un’azienda dalla pluriennale esperienza nel settore delle pavimentazioni per esterni. Grazie a una rigorosa cura nella scelta delle materie prime, garantisce un’eccellente qualità dei prodotti, realizzando pavimentazioni sicure, resistenti con uno sguardo sempre attento all’ambiente.

L’ufficio Ricerca e Sviluppo MVB ha da sempre a cuore il rispetto ambientale con lo studio e la messa in opera di prodotti eco-sostenibili. Come la pavimentazione Mangiasmog con finitura Green Active, capace di presenti nell’aria per poi rilasciarli sotto forma di nuove particelledepurate, riducendo le emissioni di CO2.

I prodotti MVB sono inoltre dotati della certificazione Leed, un sistema di rating globalmente riconosciuto che garantisce la sostenibilità di un edificio.

I pavimenti drenanti di MVB permettono l’assorbimento nel terreno dell’acqua piovana. Le caratteristiche tecniche ed estetiche di questi pavimenti in armonia con la natura li rendono ideali per gli ambienti esterni che desiderano coniugare design ad alte prestazioni di sicurezza e ambientali.

Tra le novità Mvb spicca Sassi, il moderno ciottolato 100% permeabile e assoluto protagonista del design in cui viene inserito.

Mvb opera sia in contesti pubblici che privati, adattando completamente le proprie soluzioni e supportando il cliente nelle diverse fasi di scelta, installazione e manutenzione.

L’innovazione dei prodotti unita all’esperienza tecnica del personale sono i punti di forza dell’azienda che mette inoltre a disposizione una vasta gamma di elementi decorativi e accessori per rendere l’outdoor unico ed elegante.

Come Murett, dove il fascino antico della pietra viene riproposto con la particolare finitura splittata scantonata: un prodotto ideale nei giardini sia pubblici che privati, che dona un’incredibile resa estetica.