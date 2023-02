I Bilanci delle Costruzioni 2022: sale a 2.214 aziende analizzate

I Bilanci delle Costruzioni 2022 nella nuova edizione fotografa un anno eccezionale. Ma ancora più eccezionale è stato lo sforzo compiuto dal Centro Studi YouTrade, che quest’anno ha preso in considerazione una montagna di 2.214 società della filiera, dalle imprese che lavorano in cantiere alla distribuzione, dai produttori di cemento a quelli del settore idrotermosanitario. Ma non solo: la pubblicazione realizzata da Virginia Gambino Editore ha allargato ancora di più il campo di azione con nuove categorie: arredo urbano e pavimentazioni esterne, ascensori, scale e tappeti mobili, drenaggio e trattamento acque.

Nel complesso, le aziende considerate sommano un fatturato di 101,7 miliardi di euro. E, rispetto all’edizione precedente, l’incremento è del 13,7% per numero di aziende monitorate e del 33,9% per valore dei ricavi.

Le performance delle aziende relative al 2021, le ultime disponibili, come sempre non considerano semplicemente il fatturato, ma sono sottoposte a un contropelo che comprende raffinati indici finanziari. Insomma, una radiografia dello stato di salute di un intero settore e, al suo interno, delle aziende che fanno parte dei diversi segmenti. Analisi che danno luogo a raffronti particolarmente interessanti, come nel caso dei bilanci delle insegne di Gdo-Gds del settore brico, ferramenta, materiali edili e per la casa oppure dei servizi di gestione immobiliare.

Il quadro che emerge da questa Bibbia delle costruzioni è quello di una ripresa consistente e solida, trainata dal superbonus 110%, con tassi di crescita straordinari, che vanno letti nell’ottica non solo di un anno eccezionale, ma anche nel proseguimento della dinamica positiva anche nel 2022. Numeri che consentono a I Bilanci delle Costruzioni, di prevedere ancora valori di mercato in crescita.

