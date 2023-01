Speciale Consolidamento: FassaProtection, così solai e pareti non temono le scosse

In un Paese a elevato rischio sismico come l’Italia ci sono molti pericoli da non sottovalutare, oltre ai rischi strutturali. Per esempio, lo sfondellamento dei solai, ossia il distacco del fondello in laterizio delle pignatte di alleggerimento, ma anche il rischio di ribaltamento, che riguarda invece solitamente aree di tamponature fragili e scarsamente collegate alla struttura portante a telaio in cemento armato.

Per evitare incidenti e preservare l’incolumità delle persone, Fassa Bortolo ha studiato e testato (su elementi di solaio e pannelli di tamponamento a grandezza reale) una serie di soluzioni dedicate.

I presìdi antisfondellamento FassaProtection Solaio sono un intervento di protezione e prevenzione realizzato su solai in laterocemento. La soluzione si compone di una matrice inorganica rinforzata mediante una rete in fibra e vincolata tramite speciali connettori ai travetti o alla soletta di estradosso in calcestruzzo dei solai.

Due le possibili soluzioni: FassaProtection Solaio Over, che si applica sull’intonaco esistente, o FassaProtection Solaio Nhl, che si applica direttamente sul supporto in laterizio, nel caso in cui l’intonaco sia assente o sia stato rimosso.

Le protezioni antiribaltamento FassaProtection Parete, su tamponamenti in laterizio, si compongono di una matrice inorganica rinforzata mediante una rete in fibra e vincolata perimetralmente alla struttura portante in cemento armato tramite speciali connettori.

Anche in questo caso è disponibile la soluzione FassaProtection Parete Over qualora si intervenga su intonaco esistente, mentre in assenza di intonaco o a seguito della sua rimozione, con FassaProtection Parete R2 o FassaProtection Parete Nhl si opera direttamente sul supporto in laterizio.

La linea FassaProtection arricchisce quindi la gamma di soluzioni Fassa Bortolo dedicate ai sistemi di rinforzo strutturale degli edifici, per offrire al mondo dell’edilizia sempre nuovi prodotti di qualità certificata.