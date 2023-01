Bazzaro capo delle vendite in Bts Biogas

Tommaso Bazzaro, 43 anni, è il nuovo Head of Sales per l’Italia di Bts Biogas, azienda specializzata nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano. Bazzaro, che ha più di 12 anni di esperienza nel settore delle energie rinnovabili, riporta all’amministratore delegato Franco Lusuriello. «Diamo il benvenuto a Tommaso Bazzaro, che si è unito alla nostra azienda per sviluppare ulteriormente l’area commerciale in Italia. Con la sua nomina si consolida l’impegno di Bts Biogas di raggiungere nuovi ambiziosi e sfidanti traguardi commerciali», ha commentato Lusuriello. Prima di entrare in Bts Biogas, il manager ha lavorato per otto anni nel mercato del biogas e del biometano, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in area commerciale e nello sviluppo del mercato italiano e internazionale. Nel 2015 il manager è entrato come Head of Sales in Ies Biogas, società del gruppo Snam, dove è rimasto fino al 2020.