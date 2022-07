myNova Roverplastik, il nuovo kit per la coibentazione del cassonetto esistente

Il foro finestra, compreso il cassonetto, costituisce una zona critica dell’involucro di un edificio perché rappresenta un punto di raccordo tra l’interno e l’esterno. Agenti atmosferici, inquinamento e rumore sono tutti fattori che possono compromettere il benessere all’interno della casa.

Per garantire eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico, Roverplastik propone il nuovo kit termoacustico myNova per la coibentazione del cassonetto esistente, adatto a soluzioni in legno, PVC e alluminio.

Il kit myNova fornisce in modo pratico e veloce tutto l’occorrente per riqualificare e coibentare il cassonetto: pannelli isolanti NovaTherm, isolante acustico Acu-Stop, spazzolino antispiffero e barra porta spazzolino.

I pannelli isolanti NovaTherm, in polietilene espanso con funzioni di tenuta all’aria fino alla Classe 4, sono forniti in lastre, nella duplice versione adesivizzata e non, e sono disponibili in tre diversi spessori – 10, 20 e 30 mm – per rispettare le esigenze delle varie zone climatiche esistenti.

L’isolante acustico Acu-Stop, costituito da una lamina fonoimpedente a base bituminosa ad alta densità (4 kg/m2) con entrambi i lati rivestiti con una finitura tessile in polipropilene, garantisce le prestazioni acustiche.

Per migliorare la tenuta all’aria del cassonetto, il kit è stato provvisto di spazzolino di tenuta antispiffero Airstop, inserito nell’apposita barra porta spazzolino rigida Spazzo Fix in PVC: composto da una setola centrale in fibra di polipropilene morbida e resistente che si adatta perfettamente alla superficie dell’avvolgibile, è disponibile in due diverse misure.

Applicando gli elementi inclusi in questo kit al vecchio cassonetto, quindi senza doverlo sostituire, si potranno raggiungere prestazioni di isolamento termico e acustico, in grado di soddisfare i requisiti di superbonus 110%.

Il kit MyNova proposto da Roverplastik rispetta tutti i requisiti energetici ed è in grado di garantire un livello acustico in linea con le direttive per le nuove costruzioni.

Per esempio, prove in laboratorio dimostrano che, se applicato su un cassonetto in legno, MyNova consente di passare da un isolamento da 33dB a 44dB (+11dB); su uno in PVC da 35dB a 42dB (+7dB); su uno in alluminio da 36dB a 40dB (+4dB). Nei tre casi illustrati, quindi, il Kit MyNova di Roverplastik migliora le prestazioni del cassonetto esistente, raggiungendo sempre il livello minimo standard pari a 40dB, come previsto dalla legge.