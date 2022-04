Speciale Macchine: lavorazioni a secco più facili e sicure con le soluzioni Norton Clipper

Specialista da oltre 50 anni in abrasivi per il settore delle costruzioni, con macchine dalle prestazioni ottimizzate e prodotti diamantati, Norton Clipper offre anche abrasivi per operazioni manuali, macchine per la compattazione e troncatrici per legno e cappotti.

Insomma, una vasta gamma per tutte le applicazioni edili, tra cui quelle che richiedono lavorazioni speciali per il taglio di materiale da tamponamento interno ed esterno, oltre che quelle con la tecnica del carotaggio, come realizzazione di fori per tubi di scarico e condotti di ventilazione, per il passaggio delle canne fumarie o di tubature idrauliche o canaline elettriche.

Carotaggio

In base alle esigenze di lavorazione e al luogo in cui si trova il cantiere, Norton Clipper offre due tipologie di soluzioni professionali di carotaggio a secco, un sistema con aspirazione forzata delle polveri e uno tradizionale di foratura.

Nella prima categoria rientra il carotatore mono velocità Clipper CDM200-A da 2000W. Dotato del sistema di aspirazione delle polveri incorporato, garantisce un ambiente di lavoro pulito ed efficiente, ed è ideale per effettuare fori anche su materiali molto gravosi, come il cemento armato.

Grazie al sistema di avviamento intelligente soft-start, l’operatore gode di maggiore comfort d’uso e può utilizzare corone diamantate speciali Norton Clipper Extreme DD16 con raccordo 1-1/4” e dalla lunghezza di 250/300 millimetri.

Taglio a secco

Per il taglio a secco, senza acqua, di blocchi di poroton e calcestruzzo cellulare, Norton Clipper propone invece la gamma di seghe a nastro CB511.

Facili da usare, affidabili e performanti grazie al motore monofase da 230V, sono dotate di sistemi di sicurezza per lo spegnimento automatico della macchina e per assicurare l’incolumità dell’operatore. Questa tecnica di taglio consente inoltre una sensibile riduzione di rumore e polvere per un ambiente di lavoro più pulito e confortevole.

Ultima novità tra le seghe a nastro Norton Clipper è la CB511-IT dotata di elevata produttività ed estrema precisione di taglio a secco su tutti i tipi di poroton nazionali ed esteri, anche quelli più duri, e calcestruzzo cellulare. Il segreto è l’innovativo sistema di avanzamento a volantino con sgancio rapido, che consente il ritorno veloce in posizione per il successivo taglio, e di esercitare un’elevata pressione.

Facile da usare e trasportare in cantiere, questa macchina è dotata di motore da 230V a bassa velocità, ideato per offrire la massima riduzione di rumore e della polvere e un taglio costante in ogni applicazione, anche quelle più gravose.