Norton Clipper fornisce un servizio completo per le operazioni di taglio, foratura, smerigliatura, compattazione e levigatura. Da oltre 50 anni, il marchio è leader per gli abrasivi nel settore delle costruzioni, con macchine dalle prestazioni ottimizzate e prodotti diamantati. La gamma Norton Clipper si è ampliata anche agli abrasivi per operazioni manuali, macchine per la levigatura di pavimenti e troncatrici, fornendo un’offerta completa per tutte le applicazioni nel settore edile.

Sistemi per il carotaggio a secco Norton Clipper

Negli ambiti delle costruzioni, idraulica ed elettricità sono molteplici le applicazioni richieste tramite la tecnica del carotaggio: dalla realizzazione di fori per tubi di scarico e condotti di ventilazione a quelli di passaggio delle canne fumarie o tubature idrauliche o canaline elettriche.

La macchina più idonea e performante per questo tipo di lavorazione è la carotatrice elettrica, in quanto offre molti più vantaggi rispetto agli elettroutensili tradizionali come trapani o martelli elettrici. Sono macchine di elevata potenza e corretta velocità di rotazione, utilizzabili con un’ampia gamma di diametri di corone, dotate di frizione meccanica e/o elettrica per evitare e prevenire colpi improvvisi dovuti al bloccaggio della corona, dal peso contenuto ed ergonomiche.

I sistemi di carotaggio Norton Clipper sono lo standard di riferimento per il mercato. Con le loro elevate performance, la loro affidabilità e durevolezza, sono ideali per un gran numero di professionisti.

In base alle esigenze di lavorazione e al luogo in cui ci si trova si può scegliere tra due diversi tipi di carotaggio: sistema a secco tradizionale e sistema a secco con aspirazione delle polveri. Norton Clipper offre soluzioni adatte a entrambe le tipologie di lavorazione.

Una pratica e robusta valigia rende il carotatore più facile da trasportare, ideale per tutti gli utilizzatori, dalle imprese edili, idraulici, elettricisti agli installatori di impianti di condizionamento/ riscaldamento.

Sistema a secco con aspirazione delle polveri

Clipper CDM200-A è un carotatore da 2000W monovelocità dotato del sistema di aspirazione delle polveri incorporato, per garantire un ambiente di lavoro pulito ed efficiente. Anche questo modello è ideale per effettuare fori anche su materiali molto gravosi come il cemento armato.

Grazie al sistema di avviamento intelligente soft-start, l’operatore gode di maggiore comfort d’uso e può utilizzare corone diamantate speciali Norton Clipper Extreme DD16 con raccordo 1-1/4” e dalla lunghezza di 250/300mm.

Sistema a secco tradizionale

Clipper CDM200-P è un carotatore da 2000W monovelocità, dotato anche del pratico e performante sistema di carotaggio con micro-percussione per poter effettuare fori anche su materiali molto gravosi come il cemento armato.

Utilizza corone diamantate speciali Norton Clipper Extreme DD15 con raccordo M16 e dalla lunghezza di 150mm Grazie al sistema di avviamento intelligente soft-start, l’operatore gode di maggiore comfort d’uso. Su questo modello è possibile inoltre montare il kit opzionale per la raccolta delle polveri, facile da installare e pratico da utilizzare.

Corone diamantate per carotaggio a secco

Per l’uso a secco sono disponibili due tipologie di corone diamantate:

EXTREME CB DD15

Lunghezza corona: 150mm

Raccordo: M16 femmina

Diametro : 32-202mm

Ideale per il carotaggio a secco di cemento, calcestruzzo armato, laterizi e materiali da costruzione anche molto abrasivi. Il tubo a spirale performante ed i settori “Turbo a doppio tetto” di nuova generazione saldati al laser sono concepiti per aumentare sensibilmente la resa e la velocità di taglio.

EXTREME CB DD16

Lunghezza corona: 300-250 mm

Raccordo: 1 ¼” UNC femmina

Diametro : 36-202mm

Ideale per il carotaggio a secco con sistema di aspirazione di cemento, calcestruzzo armato, laterizi e materiali da costruzione anche molto abrasivi. I settori “Turbo a doppio tetto” di nuova generazione saldati al laser sono concepiti per aumentare sensibilmente la resa e la velocità di taglio.