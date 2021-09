Seghe a nastro Norton Clipper per il taglio a secco di poroton e calcestruzzo cellulare

Da oltre 50 anni specializzata in dischi diamantati e macchinari da taglio per i professionisti del settore della costruzione, Norton Clipper propone sul mercato la gamma di seghe a nastro CB511: macchine facili da usare, affidabili e performanti progettate per tagliare a secco (senza acqua) blocchi di Poroton e calcestruzzo cellulare con un motore monofase da 230V.

Questa particolare tecnica di taglio a secco consente una sensibile riduzione di rumore e polvere permettendo così di lavorare in un ambiente più pulito e confortevole. Inoltre le seghe a nastro Norton Clipper CB511 sono dotate di un interruttore di sicurezza per il fine taglio con spegnimento automatico della macchina per un elevato livello di sicurezza dell’operatore.

Grazie alle ruote di trasporto e due agganci per il sollevamento (anello sopra il carter/attacco forche sul basamento), la sega a nastro CB511 risulta facilmente trasportabile in cantiere e durante gli spostamenti tramite camion/furgone.

Nuova sega a nastro Norton Clipper CB511-IT

L’ultima novità tra le seghe a nastro Norton Clipper è la CB511-IT, caratterizzata da elevata produttività e precisione di taglio a secco su tutti i tipi di Poroton nazionali ed esteri (anche quelli più duri) e calcestruzzo cellulare, grazie all’innovativo sistema di avanzamento a volantino.

Caratteristiche e vantaggi:

– precisione ed elevata pressione di taglio con avanzamento controllato del banco di lavoro tramite volantino con sgancio rapido per il ritorno veloce in posizione per il successivo taglio

– facilità di utilizzo, profondità di taglio fino a 500mm, nastro premontato ultra spessorato e rinforzato 3850x41mm

– motore 230V a bassa velocità ideato per offrire la massima riduzione di rumore e polvere,

– speciale nuova frizione per garantire un taglio costante in ogni applicazione anche quelle gravose e stressanti.