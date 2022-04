Davide Piovanelli, Italcementi: così il marketing promuove il cemento sostenibile

«Noi produttori dobbiamo lavorare per promuovere i nuovi prodotti sostenibili affinché sia lo stesso architetto o progettista a chiederli direttamente al rivenditore», spiega Davide Piovanelli, commerciale Italcementi, responsabile delle province di Milano e Novara

Domanda. C’è sempre più attenzione all’ambiente: che cosa comporta per Italcementi questa nuova sensibilità?

Risposta. Quello della transizione ecologica è un cambiamento epocale. Proprio per rispondere alla nuova sfida della sostenibilità, Italcementi ha presentato eco.build, la nuova linea di cementi e calcestruzzi sostenibili e di qualità, studiati con l’obiettivo di ridurre la CO2 e dare vita a un’economia circolare. Chiaramente quella di Italcementi è una produzione energivora, ma l’azienda sta lavorando per spingere prodotti alternativi con contenuto di materiale riciclato o a basso tenore di clinker, per riuscire a fornire prodotti certificati, in grado di ridurre le emissioni nell’ambiente. Mai come negli ultimi anni l’attenzione all’ambiente è primaria.

D. Questa attenzione alla sostenibilità e a prodotti a più basso impatto ambientale è diffusa anche tra i rivenditori edili?

R. Siamo ancora all’inizio. Si sta diffondendo la tendenza a dare valore alla progettazione sostenibile, a basso impatto ambientale. Noi produttori dobbiamo lavorare per promuovere questi nuovi prodotti affinché sia lo stesso architetto o progettista a chiederli direttamente al rivenditore.

D. Il mercato si sta orientando sempre di più sui premiscelati?

R. Assolutamente sì, in particolar modo nella zona di Milano, anche per una questione di spazio: per ogni bancale di cemento in rivendita, ne entrebbero otto di prodotti tecnici. Poi la qualità è standard, mentre per i premiscelati ogni sacchetto è certificato.

D. Anche le confezioni di cemento stanno cambiando: come?

R. Per un discorso di movimentazione e sicurezza si è passati dai 50 ai 25 chili. Poi Italcementi ha ridisegnato il packaging dei propri sacchi per migliorarne visibilità ed efficacia comunicativa, facilitando il lavoro degli operatori ed evitare errori, in rivendita come in cantiere. La grafica è stata ridisegnata per rendere più visibile il colore che identifica il prodotto e la classe di resistenza. Inoltre è stata data grande visibilità ai componenti chimici e alla data di confezionamento che è un elemento fondamentale. Ci sono poi indicazioni sul corretto utilizzo e smaltimento.

D. Quali sono i criteri che hanno guidato la scelta grafica?

R. A livello cromatico colori sempre più brillanti, quasi un alert a livello visivo, per i cementi tecnici con applicazioni speciali. E poi i numeri delle classi di resistenza, a prova di errore.

D. Sui sacchi compare anche il logo dei social: è un segno dei tempi?

R. Assolutamente sì. Un passo successivo potrebbe essere l’inserimento di un barcode per agevolare i magazzini di nuova generazione.

D. Com’è strutturata l’offerta Italcementi per i rivenditori di materiali per edilizia?

R. Il cemento è un prodotto che in un modo o nell’altro deve essere sempre presente in rivendita. Italcementi ha incrementato la propria offerta per rispondere alle varie esigenze del mercato, introducendo numerosi prodotti tecnici ad alto valore aggiunto. Non siamo più solo produttori di materia prima, ma fornitori di soluzioni e anticipatori di tendenze. Al rivenditore è invece richiesta più cultura nei confronti dei prodotti, non solo del cemento.

D. Avete previsto delle promozioni?

R. Italcementi mette a punto tutti gli anni una serie di iniziative per i propri rivenditori. Come «Prendi il sacco», programma che mira a premiare le rivendite clienti in base a un sistema a punti sugli acquisti. Il cliente guadagna punti in base agli obiettivi raggiunti nella vendita di determinati tipi di prodotto, come ad esempio i cementi rapidi, i cementi bianchi, i calcestruzzi drenanti, e può accedere a un catalogo di premi. Parallelamente Italcementi ha attivato una promozione speciale anche per i clienti dello «sfuso» che comprano i nostri prodotti della gamma eco.build.