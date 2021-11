Eclisse, un partner in più nella rivendita

«Vogliamo che i produttori non siano concorrenti, ma alleati». La richiesta dei distributori di materiali e soluzioni per edilizia echeggia praticamente a ogni occasione pubblica. Saranno soddisfatti, quindi, i rivenditori che hanno come partner Eclisse.

L’azienda di Pieve di Soligo (Treviso) specializzata in telai innovativi, infatti, ha deciso di rafforzare la propria partnership con il mondo della distribuzione. Anche perché ha tutto l’interesse di far conoscere ai clienti le numerose soluzioni offerte dai propri prodotti. E, allo stesso tempo, è in sintonia con il commerciante nel semplificare processi di acquisto e di vendita.

Insomma, una strategia win-win, cioè che vede solo vincitori, attraverso la vendita dei prodotti Eclisse. Ma, appunto, è un risultato che si può cogliere solo attraverso il coinvolgimento diretto del rivenditore, coadiuvato dall’azienda veneta.

Un lavoro che comporta una partnership con pari responsabilità e opportunità, con l’azienda impegnata a lavorare al fianco della distribuzione grazie a strategie e servizi personalizzati, senza dimenticare prodotti sempre più piacevoli e performanti.

La formazione continua

Premesso questo, si potrebbe sintetizzare la filosofia di Eclisse così: «Conosciamo l’impegno che serve per concludere una vendita proficua e al contempo soddisfacente per il tuo cliente. Per questo continuiamo a stare al tuo fianco con soluzioni e servizi che semplifichino la vendita. Crediamo fortemente nella formazione continua, sia per crescita professionale, sia come punto di contatto diretto tra azienda e punto vendita».

Il primo strumento per raggiungere l’obiettivo si chiama formazione. E, più precisamente la Formula 1+1: venditore e posatore insieme per semplificare il business commerciale. Si tratta di un corso di formazione che comprende tutti gli strumenti e le conoscenze utili a gestire al meglio una trattativa commerciale, coinvolgendo un posatore per offrire al cliente un servizio completo.

Grazie a questo corso, Eclisse riesce a offrire gli strumenti e le conoscenze utili a gestire al meglio una trattativa commerciale e portare a termine positivamente la vendita. La giornata di formazione prevede una visita al nuovo showroom Eclisse per conoscere come proporre i prodotti in base ai diversi gusti estetici, alle destinazioni d’uso e alle unicità che possono interessare il potenziale cliente. Il corso comprende simulazioni e prove pratiche.

Durante la stessa giornata di formazione è a disposizione un approfondimento dedicato esclusivamente ai posatori. Mentre il rivenditore è nelle attività didattiche, il posatore segue una formazione pratica specifica con il personale tecnico di Eclisse.

Ecco alcuni commenti raccolti dopo la giornata di formazione con la Formula 1+1: «Giornata interessante per aver avuto la possibilità di toccare con mano i prodotti della gamma Eclisse e comprendere l’utilizzo e la destinazione d’uso. Inoltre, è stato utile capire come si utilizza il configuratore che diventa una guida per chi è all’inizio e non conosce ancora bene l’argomento» (Grazia Lassandro). «Giornata piacevole ed interessante. È stato molto utile vedere fisicamente i prodotti. Corso leggero e per niente noioso» (Daniela Deana). «Posso dire solo una cosa, giornata veramente proficua su tutti gli aspetti, dalla presentazione dei prodotti alle loro specifiche tecniche. Complimenti» (Roberto Greco).

L’incontro ha un taglio prettamente commerciale e si sofferma sugli strumenti a supporto della vendita (come Cercafacile Eclisse, sito, documentazione e i nuovi materiali digitali). Il digitale, infatti, può essere un’arma in più nelle mani del rivenditore.

Il digitale: il configuratore Cercafacile Eclisse

E, in questo caso, per utilizzare lo strumento non bisogna fare nessuno sforzo: il configuratore Cercafacile Eclisse permette di compilare preventivi e ordini con pochi click. Non solo: con Cercafacile Eclisse si può verificare quanto ordinato e compararlo con quello dell’anno precedente, suddiviso per famiglie di prodotti.

Inoltre, si possono mettere a punto preventivi personalizzati con i riferimenti in tempo reale e ottenere le schede tecniche specifiche per ogni prodotto. Tra l’altro, grazie alla nuova interfaccia intuitiva e ai percorsi di navigazione ottimizzati, Cercafacile è ora ancora più efficiente.

La piattaforma, oltre a una nuova veste grafica che rende l’esperienza d’uso più accessibile e piacevole, offre numerosi vantaggi per la gestione del business. Per esempio, un catalogo con oltre 600 mila voci, per ridurre drasticamente il margine d’errore. Inoltre, per i multipoint il rivenditore può controllare a livello centrale i privilegi d’accesso di ogni punto vendita.

Infine, sul sito è presente un’area riservata con storico e statistiche personalizzate, a cui si può accedere in ogni momento per verificare gli ordini e i preventivi: la pagina offre anche numerosi dati statistici sull’andamento delle vendite.

Sempre a supporto dello strumento digitale, l’azienda di telai coniugati al design ha messo a punto il social pack Eclisse.

Si tratta di un kit per la gestione dei media, un pacchetto di materiali promozionali che il rivenditore può utilizzare per promuovere i prodotti Eclisse sui canali social. Sono strumenti che consentono di raggiungere il massimo della visilibità sfruttando video, foto e banner in formati ottimizzati per Facebook e Instagram: le risorse si possono richiedere inviando una mail a marketing@eclisse.it.

Supporto allo showroom

Il terzo pilastro dell’amicizia sotto forma di business tra Eclisse e rivenditori riguarda il supporto allo showroom. Uno spazio dedicato all’esposizione dei prodotti è, ormai, un’esigenza sentita dalla maggior parte dei rivenditori.

Ma non sempre il desiderio si traduce in realtà e a volte, per usare un’espressione popolare, la frittata viene male. È un problema che Eclisse ha ben presente e per questo invita i rivenditori ad allestire un percorso ricco di composizioni e idee di stile, capace di incontrare i molteplici gusti,dai più ricercati ed eclettici, sino alle ultime tendenze dell’interior design. Un susseguirsi di ispirazioni che mutano e si evolvono in funzione delle varie declinazioni del filo muro, per esaltare gli spazi e dividere gli ambienti.

Per realizzare questo progetto, l’azienda veneta mette a disposizione il proprio ufficio commerciale per aiutare a concepire spazi e allestimenti.

Per esempio, con una parete con modelli della Eclisse Syntesis Collection, scorrevoli e battenti, con porte grezze con primer, che può esser trasformata installando le nuove porte in vetro e alluminio o il nuovo Eclisse Delta, il battiscopa inclinato che dona l’illusione del filomuro senza rinunciare ad un altro aspetto fondamentale: la facilità d’installazione in cantiere.