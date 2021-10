Speciale Porte: la nuova collezione in vetro Eclisse

Eclisse presenta una nuova collezione di porte in vetro compatibili con i controtelai della linea Eclisse Syntesis Collection, nella versione per una o due ante, battente oppure scorrevole, ed Eclisse 40 Collection nella versione per un’anta a battente.

Leggera e resistente, la struttura perimetrale in alluminio è disponibile in cinque colori differenti (bianco, alluminio, bronzo chiaro, bronzo scuro e bronzo grafite) e impreziosisce la porta incorniciandola con un sottile profilo.

Materiale leggero e resistente, il telaio in alluminio impreziosisce la porta incorniciandola con il suo profilo sottile. A seconda delle combinazioni è disponibile nei colori bianco, alluminio, bronzo chiaro, bronzo scuro e bronzo grafite.

Il profilo si abbina ad una lastra in vetro che assicura il passaggio della luce naturale, mantenendo al tempo stesso la privacy, oppure creando l’illusione di spazi più ampi grazie alle soluzioni a specchio.

L’anta in vetro è disponibile in nove tipologie diverse per consentire la progettazione di composizioni originali e completamente personalizzabili: su base trasparente extrachiara, satinata extrachiara, fumé, fumé satinata, fumé reflex, bronzo, bronzo satinata, bronzo reflex e a specchio, nella versione ad un vetro oppure a due vetri, per creare l’illusione di spazi più ampi.

Per un risultato perfettamente armonioso, la stessa struttura perimetrale in alluminio può essere ripresa in tutte le tipologie di aperture. L’effetto coordinato è garantito anche in abbinamento ad Eclisse 40 Collection, il telaio per porte inclinate a 40 gradi, che ne riprende la medesima colorazione.

Completa il tutto un set di maniglie dedicate, dalle linee geometriche in acciaio, anch’esse personalizzabili nel colore.

Le porte in vetro Eclisse sono conformi alle norme di riferimento Uni En 12150, Uni 7697 e Uni En 12600.

Dimensioni (luce di passaggio):

Anta singola: larghezza 600 ÷ 1000 mm, altezza 2000 ÷ 2700 mm

Anta doppia: larghezza 600+600 mm ÷ 1000+1000 mm, altezza 2000 ÷ 2700 mm