Eclisse Delta, il battiscopa inclinato che riscrive il design

Decora gli ambienti ed è un particolare tutt’altro trascurabile per completare la porzione di spazio tra pavimento e parete, proteggendo quest’ultima da eventuali urti accidentali. Il battiscopa, oltre al tradizionale zoccolino sporgente e alla versione più moderna a filomuro, da oggi è disponibile anche in una inedita versione inclinata progettata da Eclisse, azienda specializzata in controtelai per porte a scomparsa.

Il nuovo battiscopa inclinato Delta di Eclisse riscrive il design di questo elemento funzionale della casa, unendo facilità d’installazione ed estetica originale.

Grazie alla sua geometria, che evoca la forma del triangolo (la lettera Δ dell’alfabeto greco o il simbolo della variazione nel linguaggio matematico), questa soluzione rivela il suo carattere distintivo solo da una vista laterale, attraverso un’inclinazione che dona tridimensionalità e carattere all’ambiente.

L’inclinazione può essere duplice: nel lato rivolto verso il foro porta e anche sul lato lungo del battiscopa vero e proprio. Frontalmente, invece, percorre la parete con eleganza e discrezione, accennando appena una sfaccettatura in prossimità della porta.

Eclisse Delta si applica come un normale battiscopa: viene posato a lavoro finito, direttamente sulla parete, con del semplice silicone per il fissaggio, senza necessità di altri strumenti né forature sul muro.

Può essere posato sia su pareti intonaco che in cartongesso, e abbinato a qualsiasi tipologia di controtelaio per porta della gamma Eclisse. Perfetta la coordinazione con il telaio per porta della gamma 40 Collection, caratterizzato da una strombatura a 40 gradi, di cui imita l’inclinazione.

Eclisse Delta è disponibile in barre da alluminio da 2 metri, con altezze pari a 50 oppure 70 millimetri, a scelta nelle finiture alluminio anodizzato, bianco e nero, e una versione grezza con rivestimento in primer che può essere pitturata come la parete circostante.