Corsi di formazione Eclisse per i rivenditori del futuro: intervista a Mariavittoria Schincariol

Corsi di formazione che diventano una risorsa fondamentale per il processo di vendita. «E con molta flessibilità», spiega Mariavittoria Schincariol, responsabile formazione Eclisse.

Domanda. Come si svolge il corso di formazione Eclisse?

Risposta. Eclisse crede molto nel progetto formativo, tanto da avere me come figura dedicata. Così facendo possiamo spaziare su diverse tipologie di corsi: per clienti diretti, per architetti e geometri (con crediti formativi), per posatori. Tutto per poter essere da supporto al cliente sia direttamente sia indirettamente formando i loro clienti. Ora, dopo un periodo in cui la formazione è stata solo online, finalmente siamo ripartiti con i corsi in presenza. Da settembre, infatti, stiamo ospitando con cadenza settimanale i nostri clienti per un corso chiamato Semplificare la vendita. La formazione si suddivide a sua volta in corso per venditore e corso per posatore. Vi è una parte in cui sfruttiamo lo showroom per spiegare i prodotti e le caratteristiche tecniche per poi dividerci in aula formativa e sviluppare la parte di vendita sfruttando gli strumenti che Eclisse mette a disposizione (Depliant, Sito, CercaFacile Eclisse), mentre i posatori rimangono in un’aula dedicata al montaggio dei vari prodotti, accompagnati da tecnici specializzati.

D. Chi è incaricato di gestire il corso?

R. Seguo personalmente la formazione da oltre 14 anni: mi occupo sia della parte di prodotto in showroom che della formazione sulle tecnica di vendita, mentre un collega dell’ufficio tecnico si occupa di proseguire il corso di posa con gli installatori.

D. In quanti possono partecipare?

R. La nostra nuova sede ci permette di essere molto flessibili sul numero dei partecipanti ma il corso ideale per noi è di dieci venditori e altrettanti posatori.

D. Come ci si mette in contatto con voi?

R. Il corso è organizzato direttamente con il cliente. Mi piace ascoltare le richieste specifiche in modo da personalizzare il corso in base alle sue esigenze reali, infatti la parte con le simulazioni la calibro in base al tipo di rivendita e alle loro esperienze reali di vendita.

D. È gratuito?

R. Il corso è completamente gratuito.

D. Quanto dura?

R. Una giornata (dalle 10 alle 16.30)

D. Dove si svolge?

R. Nella sede di Eclisse. Abbiamo un’aula formazione molto spaziosa, uno showroom completo e un’aula specifica per la posa dei prodotti.

D. Che cosa fate per semplificare processi di acquisto e di vendita?

R. Sfruttiamo la formazione per spiegare tutti gli strumenti che i nostri clienti hanno a disposizione: dal catalogo allo strumento online CercaFacile Eclisse, che è molto di più di un configuratore, ma un proprio semplificatore della vendita in tutte le sue fasi, direi anzi che è un acceleratore delle vendite!

D. Quale sarà il ruolo del rivenditore nel prossimo futuro?

R. Il nostro cliente sarà sempre più un rivenditore specializzato al quale viene chiesta in primis consulenza e conoscenza dei prodotti. La rivendita rimane il nostro unico canale di vendita, il nodo che distribuisce i nostri prodotti, servizi e valori, passando attraverso il progettista e il posatore, fino a giungere nelle case dei privati. Azienda e rivendita fanno parte della stessa squadra. Ognuno, con il proprio ruolo e le proprie competenze, lavora per un obiettivo comune: formulare la migliore offerta per il consumatore. Dal 2019 abbiamo lanciato il progetto Rivenditore del Futuro per far conoscere ai nostri clienti cosa possiamo fare per semplificare processi di acquisto e di vendita, incrementare il loro business attraverso la vendita dei prodotti Eclisse. Vogliamo che sappiano che noi continueremo a impegnarci e lavorare al loro fianco, studiando congiuntamente strategie e servizi personalizzati, oltre a quello che sappiamo fare meglio, ovvero prodotti sempre più avanzati e performanti. Essere competitivi significa saper guardare avanti e prepararsi ad affrontare le sfide del futuro. Significa essere già oggi un Rivenditore del Futuro.

D. Quali sono le chiavi per essere competitivi?

R. Formazione continua per essere competenti nel proprio settore. Se non riesci a essere un consulente del tuo cliente diventi facilmente sostituibile.

D. Quali sono gli aspetti che vi differenziano da altri produttori?

R. Sicuramente la nostra capacità di innovare e migliorare continuamente l’offerta di prodotti e servizi, supportando i nostri clienti in tutti gli aspetti, dalla formazione al marketing, dalla consulenza commerciale al supporto tecnico.