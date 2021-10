Wingum Plus H2O Rapid: coperture impermeabilizzate in 4 ore

I laboratori di ricerca e sviluppo Winkler presentano Wingum Plus H2O Rapid, nuova versione dell’impermeabilizzante liquido elastomerico, a base acqua, che asciuga perfettamente solo dopo quattro ore dall’applicazione della prima mano, a una temperatura di 20 grandi.

Disponibile anche nella variante Reflex, questo prodotto non pone limiti alle dimensioni della copertura da impermeabilizzare. Sulle superfici piccole, consente di aprire e chiudere il cantiere anche in giornata, un plus non da poco quando il fattore tempo per gli interventi è determinante, soprattutto in periodi di instabilità climatica come l’autunno o la primavera.

Rapido, sicuro e certificato, Wingum Plus H2O Rapid è disponibile nelle colorazioni bianco, grigio, rosso e verde.

Il prodotto è fuori pioggia e idoneo alla sovra applicazione già dopo quattro ore dalla prima mano. La sua particolare formulazione, permette una elevata flessibilità, stabile anche a basse temperature senza che la stessa venga intaccata nel tempo, mentre la sua temperatura d’esercizio va dai -30 ai +80 gradi centigradi.

Resistente a una normale calpestabilità già dopo 48 ore, Wingum Plus H2O Rapid è idoneo alla posa anche su superfici piane soggette a ristagno d’acqua.

Offre inoltre una eccezionale resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV, e sprigiona bassissime emissioni di composti organici volatili (Voc).