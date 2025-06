Premiscelati e leganti cementizi più sostenibili con Ali Flash e Ali Easy di Heidelberg Materials

Tempi di presa rapidi e un veloce sviluppo delle resistenze meccaniche, con un’ottima lavorabilità alle brevissime scadenze e minori emissioni di CO 2 : sono le principali caratteristiche del legante cementizio Ali Flash e della malta premiscelata Ali Easy, due prodotti che appartengono alla gamma Ali, la linea dei solfoalluminosi di Heidelberg Materials Italia prodotta nella cementeria di Guardiaregia, in provincia di Campobasso.

Basso impatto

Un esempio di alta tecnologia abbinata a un ciclo produttivo a basso impatto ambientale, che nasce dal costante impegno di Heidelberg Materials nello sviluppo di soluzioni innovative per l’industria delle costruzioni.

La gamma Ali fa parte dei prodotti ad alto contenuto tecnologico, in grado di garantire altissime prestazioni in termini di resistenza e sicurezza.

Formulati a base di Ali Pre Green, un clinker al 100% solfoalluminoso macinato, i due prodotti Ali Flash e Ali Easy rappresentano una scelta studiata per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, offrendo una soluzione sostenibile e performante per il settore delle costruzioni.

Innovazione

L’innovazione di prodotto è un pilastro strategico per Heidelberg Materials Italia, e la linea Ali, composta da Ali Flash, Ali Easy, Ali Pre Green e Ali Cem Green, ne è una chiara espressione.

Questi prodotti sono sviluppati in conformità con gli impegni per la sostenibilità 2030 del Gruppo, che definiscono i principi chiave per un’edilizia più efficiente e sostenibile, favorendo l’uso di materiali riciclati e il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici.

Per la prima volta, le performance ambientali non richiedono compromessi in termini di prestazioni: Ali Flash e Ali Easy si collocano ai vertici nel settore dei leganti e delle malte da costruzione, garantendo risultati eccellenti sia in termini assoluti che di costanza.

Le loro caratteristiche tecniche sono ampiamente riconosciute e apprezzate a livello nazionale.

Le caratteristiche

Ali Flash è un legante cementizio a rapida presa che combina tempi estremamente ridotti con un veloce sviluppo delle resistenze, garantendo al contempo un’ottima lavorabilità alle brevissime scadenze che facilita la messa in opera del prodotto.

Il legante si attiva semplicemente con acqua, raggiungendo la presa in circa 3 minuti. L’aggiunta di sabbia permette di modulare il tempo di presa fino a 4-5 minuti (1 min ≤ Tfin ≤ 5 min).

Ali Flash garantisce eccellenti prestazioni meccaniche, raggiungendo una resistenza a compressione superiore a 3 MPa in soli 15 minuti e superando i 50 MPa a 28 giorni (dati ottenuti in laboratorio a 20 gradi da prove in pasta con rapporto acqua/ Ali Flash = 0.30).

Accanto a questo prodotto, Ali Easy rappresenta la soluzione per chi necessita di una malta premiscelata con sabbie selezionate.

Anche in questo caso, è sufficiente l’aggiunta di una ridotta quantità di acqua per ottenere una rapida presa e un’eccellente lavorabilità, con uno sviluppo progressivo delle resistenze meccaniche.

Ali Easy permette di ottenere tempi di presa di circa 5 minuti con un tempo di lavorabilità di circa 2 minuti, superando i 3 MPa di resistenza a compressione dopo 30 minuti e raggiungendo gli oltre 40 MPa a 28 giorni (dati ottenuti in laboratorio a 20 gradi da prove in miscela con rapporto acqua/Ali Easy = 0,20).

Entrambi i prodotti, quindi, si distinguono per la loro versatilità nell’industria delle costruzioni, grazie alla rapidità di presa e allo sviluppo delle resistenze, risultando soluzioni ottimali per progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana.

Utilizzatori e campi di impiego

Le particolari proprietà dei prodotti a base di calcio solfoalluminato (Csa), quali l’elevato sviluppo delle proprietà meccaniche nel breve periodo e i bassi valori di ritiro, consentono a questi leganti cementizi di trovare potenziale impiego in svariate applicazioni per le quali queste caratteristiche risultano fondamentali e non garantite dall’utilizzo dei cementi tradizionali.

I leganti idraulici e le malte a rapida presa Ali Flash e Ali Easy sono soluzioni versatili e ad alte prestazioni, ampiamente impiegate nell’edilizia e nelle infrastrutture.

Destinati principalmente alle rivendite di materiali edili e ai punti vendita specializzati, questi prodotti in sacco sono disponibili su tutto il territorio nazionale, sia presso i grandi gruppi che nelle realtà locali.

Heidelberg Materials Italia, grazie alla sua rete di dieci cementerie, quattro centri di macinazione e 26 depositi distribuiti su tutto il territorio nazionale, offre ai propri clienti 40 punti di consegna, assicurando una copertura capillare e un servizio tempestivo.

Questa vasta rete consente di fornire soluzioni pronte all’uso, ideali per soddisfare le esigenze di costruzione, riparazione e manutenzione in ogni parte d’Italia, garantendo così un elevato livello di efficienza e disponibilità.

Punto di forza

Un ulteriore punto di forza di Ali Flash, studiato nei minimi dettagli dalla produzione fino al packaging con un’attenzione costante alla sostenibilità, è la disponibilità in confezioni da 5 e 25 chilogrammi.

I sacchi da 5 chilogrammi sono perfetti per interventi di piccola entità o riparazioni rapide, mentre quelli da 25 chilogrammi rappresentano la soluzione per lavori più estesi e impegnativi.

Questa versatilità consente di rispondere in modo efficiente alle esigenze di professionisti e aziende, garantendo praticità, riduzione degli sprechi e una gestione ottimale del materiale in cantiere.

I principali utilizzatori di Ali Flash e Ali Easy sono le imprese edili e i professionisti del settore delle costruzioni, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, sia a livello locale che su scala nazionale.

Questi leganti sono impiegati per applicazioni tipiche dei premiscelati, sia orizzontali che verticali, garantendo rapidità ed efficienza nei lavori.

Miscelati, a seconda delle esigenze, con sabbia e acqua (Ali Flash) o solo con acqua (Ali Easy), risultano particolarmente indicati per interventi di riparazione, fissaggio e sigillatura, lavori di ripristino su murature e strutture in calcestruzzo, sia in contesti urbani che in edifici storici, e interventi urgenti su strade, marciapiedi, ponti e altre opere infrastrutturali.

I vantaggi

I vantaggi dei due prodotti sono molteplici. Ali Flash e Ali Easy accelerano il lavoro in cantiere, garantendo la modulazione dei tempi di presa in funzione delle esigenze di lavorazione.

I prodotti della linea Ali offrono un più rapido sviluppo delle resistenze iniziali: bastano solo poche ore per ottenere valori che il cemento Portland raggiunge dopo almeno una settimana.

La resistenza incrementa progressivamente nel tempo fino a superare i valori dei cementi Portland più performanti.

Se correttamente conservati, entrambi i prodotti sono caratterizzati da una eccellente stabilità delle prestazioni nel tempo.

Infine, l’uso di questi prodotti contribuisce all’ottenimento di punti su alcuni criteri dei sistemi di certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) e Cam, e punteggi prestazionali nelle analisi multicriteri per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici secondo il protocollo Itaca (Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

La sostenibilità

La produzione di cemento, calce e in generale di qualunque legante comporta l’uso di risorse non rinnovabili come le rocce provenienti dalle cave adiacenti alle cementerie e l’emissione di CO 2 .

I cementi Portland (Opc) rappresentano tuttora la tipologia di legante maggiormente utilizzata a livello internazionale nell’ambito dell’ingegneria civile per la realizzazione di costruzioni in calcestruzzo.

Tuttavia, negli ultimi anni, sulla spinta di una sempre maggiore attenzione verso uno sviluppo sostenibile, è cresciuto l’interesse per la ricerca e l’impiego di nuove tipologie di cementi definiti ecocompatibili, che garantiscono un minore impatto ambientale rispetto ai cementi Opc, la cui produzione genera annualmente elevate emissioni di CO 2 .

I cementi a base di calcio solfoalluminato (Csa) rappresentano un esempio concreto di come si possano produrre miscele cementizie contraddistinte da un minor impatto ambientale, date le loro minori temperature di clinkerizzazione e relative minori emissioni di CO 2 (dell’ordine del 25%-30%) rispetto al clinker Portland.

Materiale di riciclo

In particolare, Ali Pre Green è costituito al 100% da clinker solfoalluminoso macinato con un contenuto di materiale di riciclo pre-consumo del 56% ed è prodotto con emissioni di CO2 (Core Processes) pari a circa 500 kg/t (solo Fase A3).

La produzione di clinker solfoalluminoso (Csa) e, quindi, di Ali Pre Green, è caratterizzata da una più bassa temperatura del forno, inferiore di circa 200 gradi perché necessita di meno energia (primaria) e generando ridotte emissioni di gas serra.

Inoltre, Ali Pre Green, per il quale è disponibile la Dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alle norme Iso 14025 e En 15804, abbina alle eccellenti performance ambientali di processo anche l’utilizzo di materie prime locali.

Le materie prime utilizzate nel processo di produzione del clinker sono al 100% di provenienza italiana.

I leganti Ali Flash e Ali Easy hanno un contenuto di materiale di riciclo pre-consumo del 15% e sono prodotti con emissioni di CO 2 (Core Processes) pari a circa 332 kg/t (solo Fase A3).

Pertanto, grazie al riutilizzo di materiale di riciclo pre-consumo, contribuiscono a ridurre il consumo di territorio destinato alle discariche, evitandone il suo conferimento e promuovendo un’economia più sostenibile.

Insomma, i leganti cementizi della linea Ali Heidelberg Materials sono prodotti sostenibili: comportano un minor consumo di risorse non rinnovabili, di territorio e di effetto serra legato alla produzione.

Inoltre, riducono la necessità di materiale da escavazione e le emissioni di CO 2 , utilizzando come costituenti materiali di riciclo pre o post-consumo che altrimenti sarebbero conferiti a discarica.

La cementeria di Guardiaregia