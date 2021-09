Marmomac 2021: apre a Verona il Salone del marmo, tecnologie e design

Apre Marmomac 2021, il Salone internazionale di marmo, tecnologie e design, alla sua 55esima edizione. La manifestazione è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2021 presso la Fiera di Verona.

L’evento mondiale dedicato a pietra naturale, graniti, tecnologie di lavorazione, mezzi di trasporto e sollevamento, design applicato e servizi, torna in presenza, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, con obbligo di Green pass.

756 espositori a Marmomac 2021

A Marmomac 2021 sono presenti 756 aziende espositrici, di cui 427 italiane e 329 straniere per un totale di 39 Paesi rappresentati. Lo spazio espositivo di oltre 60mila metri quadrati è distribuito tra 9 padiglioni e aree esterne.

«Questa 55ª edizione si pone come obiettivo il rilancio della crescita delle aziende dell’industria tecno-marmifera italiana, che conta oltre 3mila aziende e circa 34mila addetti. Un settore che, nell’esprimere una eccellente combinazione tra artigianalità, creatività, specializzazione e tecnologia, contribuisce in maniera significativa alla diffusione del sistema Italia nel mondo. Marmomac avverte questa responsabilità e il ruolo di ricompattare la community globale del marmo per ripartire, stimolare i mercati, l’import-export e lo scambio di conoscenze, e non solo durante i giorni della manifestazione», osserva Maurizio Danese, presidente di Veronafiere.

La piattaforma Marmomac Plus

In un’ottica di sempre maggiore presenza anche sui canali digitali, è stato sviluppato Marmomac Plus, con l’obiettivo di fornire ulteriori servizi a espositori e operatori. Questo portale, dedicato al mondo della pietra naturale, vuole essere punto di riferimento per il settore 365 giorni all’anno.

Nei quattro giorni della fiera sarà possibile accedere attraverso la piattaforma a tutti gli appuntamenti della rassegna, oltre a poter visitare le brandroom delle aziende e avviare con loro una chat. Gli espositori, inoltre, avranno la possibilità di trasmettere in streaming su Marmomac Plus i propri eventi in fiera.

Marmomac Talks ed eventi collaterali

In questa edizione del Salone debuttano i Marmomac Talks, incontri, lectio e workshop per mantenere vivo e attuale il dibattito sul settore litico attraverso l’intervento di professionisti ed esperti. I Marmomac Talks si svolgeranno in tre aree allestite in punti strategici dei padiglioni 2, 7 e 12.

Sempre nell’ambito dei Marmomac Talks, le tecnologie salgono sul palcoscenico di Marmo+Tech: uno spazio di divulgazione e confronto in cui le aziende parleranno a una platea di tecnici, responsabili di impianto e sviluppatori di prodotto, condividendo case history, best practice e mostrando le innovazioni della tecnica al servizio di chi lavora la pietra.

Molti gli altri appuntamenti in programma, tra cui si segnalano quelli con i curatori e i progettisti delle mostre di The Italian Stone Theatre – Time in Stone. Filo conduttore degli allestimenti nei padiglioni 11 e 12 è il tempo, componente immateriale che maggiormente distingue la pietra naturale dai prodotti artificiali. Le opere trattano temi di design e architettura, arte e sperimentazione universitaria, coinvolgendo anche importanti brand dell’arredo.

Torna quest’anno l’Icon Award, il premio istituito nel 2016 con l’obiettivo di selezionare l’opera che, per impatto estetico e valore simbolico, diventerà l’immagine della campagna di comunicazione della manifestazione l’anno successivo. A votare l’opera vincitrice sarà il pubblico direttamente in fiera sui totem multimediali, su smartphone con qrCode oppure attraverso le condivisioni sui social, utilizzando hashtag che permettano di tracciare il post.