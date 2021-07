Mapei più verde con Concrete Industry Solutions

Nasce Mapei Concrete Industry Solutions per sottolineare l’impegno dell’azienda milanese nella sostenibilità in tutta la filiera, dal materiale grezzo fino al prodotto pronto per la distribuzione. Il passaggio a un’economia circolare, sottolinea Mapei, è fondamentale per la creazione di valore, la crescita economica e la gestione dei rifiuti e delle risorse. Mapei Concrete Industry Solutions integra materie prime, additivi per calcestruzzo e soluzioni digitali in un processo circolare di qualità e sostenibilità. L’obiettivo è il ciclo di vita totale di una struttura. «Sarà fondamentale aumentare il valore e ridurre l’impronta di carbonio attraverso prodotti di fascia alta e l’automazione dei processi. I nostri sistemi di prodotti innovativi garantiscono qualità e produttività. Le soluzioni per l’industria del calcestruzzo garantiscono la sostenibilità».

Negli ultimi 50 anni Mapei è diventata leader mondiale negli additivi e nelle fibre per calcestruzzo, attraverso lo sviluppo interno, i progressi tecnologici strategici e le acquisizioni internazionali. Questi prodotti sono un componente fondamentale per migliorare la qualità del materiale e delle strutture negli impianti di produzione del calcestruzzo, nell’industria dei prefabbricati e nei cantieri edili.

L’azienda è stata la prima al di fuori del Giappone a sviluppare, brevettare e lanciare additivi basati su Pce, che hanno notevolmente migliorato la progettazione e il posizionamento del calcestruzzo. Gli additivi sono formulati per ridurre il fabbisogno idrico, migliorare la lavorabilità e la durabilità delle strutture in calcestruzzo. Oltre ai riduttori d’acqua, Mapei ha sviluppato una gamma completa di prodotti ausiliari per supportare tutti gli aspetti della produzione e della costruzione.