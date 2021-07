Leister rafforza la squadra italiana

Leister Technologies Italia, filiale della multinazionale svizzera leader nella progettazione e produzione di soluzioni per la lavorazione della plastica, ha una nuova Marketing Specialist: Mariateresa Pirozzi. La manager ha maturato conoscenze significative durante le sue attività lavorative in Italia e all’estero, prevalentemente nel campo del marketing e nell’organizzazione di eventi. Negli ultimi anni ha occupato posizioni di rilievo nelle funzioni marketing di aziende del segmento automotive (Renault) e aftermarket (Schaeffler), consolidando poi l’esperienza nel campo del marketing b2b nel ruolo di Marketing Specialist presso GF Machining Solutions, azienda del gruppo Georg Fischer operante nell’innovativo segmento della manifattura additiva.

L’approdo in un’azienda tecnologicamente all’avanguardia come Leister costituisce quindi una naturale evoluzione nel percorso professionale di Mariateresa, che si troverà ad occuparsi di soluzioni allo stato dell’arte per i settori serviti dalle due divisioni dell’azienda: Process Heat, che fornisce sistemi ad aria calda per l’industria di processo, e Plastic Welding, per gli innumerevoli settori che utilizzano sistemi manuali e automatici per la saldatura delle materie plastiche, dall’edilizia alle carrozzerie, dall’ingegneria civile ai costruttori di piscine, passando per i produttori di tende, teloni e banner pubblicitari.

Ischitana di nascita ma cosmopolita per vocazione, anche grazie alle esperienze lavorative negli Stati Uniti e nel Regno Unito, impegnata nel sociale con contribuiti alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione in tema di salute pubblica, coglie ogni opportunità per mantenere aggiornata la sua formazione: ha già all’attivo numerosi corsi post-laurea in marketing, tradizionale e digitale. Per metter in pratica queste competenze, Pirozzi avrà a disposizione il ventaglio di mezzi di comunicazione b2b utilizzati da Leister, dalla carta stampata ai portali web degli editori del settore, oltre ai canali social e le newsletter dell’azienda.

Oltre a utilizzare le sue capacità operative, Pirozzi contribuirà con la direzione alla definizione delle strategie di comunicazione e marketing della filiale e fornirà un importante contributo alla reputazione del brand Leister sul mercato locale.

“Siamo lieti di avere con noi una nuova collega con la notevole esperienza di Mariateresa Pirozzi, per supportare le nostre attività di comunicazione in Italia e dare nuovo impulso alla conoscenza dei prodotti e del marchio Leister in Italia”, ha spiegato Paolo Possa, General Manager di Leister Technologies Italia.