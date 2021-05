Sorini: una marcia in più sullo scaffale, con Unifix

Fra i clienti Unifix più attivi in Toscana, e in particolare nella provincia di Pistoia, dal 1951 opera una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento nel settore edile, distinguendosi per la qualità e la vasta gamma dei suoi prodotti, l’equilibrato rapporto fra qualità e prezzo e la professionalità del servizio offerto: Sorini.

Simone Sorini, responsabile sala esposizione, spiega a YouTrade il motivo della scelta.

Domanda. Perché avete deciso di rinnovare il vostro punto vendita attraverso il servizio Retail360 di Unifix?

Risposta. Se da una parte la diminuzione delle nuove costruzioni ha contribuito a ridurre il numero dei punti vendita nostri concorrenti, dall’altra l’aumento della presenza di strutture riconducibili alla Grande distribuzione specializzata e il diffondersi dell’e-commerce e degli acquisti online, hanno generato forme di competizione agguerrita e organizzata. Abbiamo quindi avvertito la necessità di migliorare l’immagine dell’azienda e ampliare la gamma prodotti per rispondere alle esigenze di un mercato in forte trasformazione. Quando Unifix ci ha proposto il servizio Retail360, abbiamo subito compreso che si trattava esattamente di ciò che stavamo cercando. Assieme ai loro consulenti di vendita abbiamo messo a punto la soluzione migliore per rendere il nostro punto vendita più efficiente e performante, ottimizzando al meglio la scaffalatura (fornita da Unifix) per valorizzare i diversi prodotti e le categorie merceologiche.

D. Avete dedicato un ampio spazio al settore ferramenta. Perché?

R. L’esigenza è nata a partire da un’analisi delle attuali richieste di mercato e dalla forte capacità di rotazione di questi prodotti, sia per il settore privato che per i professionisti. Abbiamo dunque sensibilmente aumentato la nostra struttura iniziale (7 metri lineari di prodotti minuteria Unifix) perché questo, grazie all’utilizzo del sistema Uniformat di Unifix, ci ha consentito di creare un’offerta più rispondente alle esigenze dalla nostra clientela, ampliando il numero degli scaffali e inserendo ulteriori gamme come guanti e dischi.

D. Com’è organizzato questo spazio?

R. La struttura è suddivisa in 21 metri Unifix, con la gamma completa sia per il privato che per il professionista, 1 metro Cetaform, con utensileria manuale, 1 metro Plano per la gamma proteggi utensili. Inoltre, con una serie di scaffali, sempre forniti da Unifix, con prodotti di altre gamme non vendute da loro: taglia piastrelle, prodotti per il giardinaggio, elettroutensili e vernici.

D. Come sono esposti i prodotti Unifix?

R. Abbiamo scelto di posizionare i prodotti Unifix dando loro la massima rilevanza perché, all’interno del punto vendita, sia per la qualità della loro offerta che per la forza del brand, sono la merce più richiesta dai nostri clienti.

D. Qual è il vostro rapporto con Unifix e qual è il giudizio sull’azienda?

R. Sono molti i player presenti sul mercato, ma crediamo che Unifix abbia davvero una marcia in più. Apprezziamo molto sia la loro organizzazione aziendale sia l’innovativa gamma delle proposte commerciali. Il plus è sicuramente Unishop, il servizio di gestione degli ordini tramite scanner, che è un valore aggiunto al servizio Uniformat. Abbiamo inoltre instaurato un ottimo rapporto professionale col loro agente commerciale di zona, Giuseppe Fasini, che ci ha fornito una consulenza puntuale ed efficace anche durante il momento di restyling del negozio. Grazie alla loro quarantennale esperienza nel settore, i prodotti Unifix, oltre a garantire un elevato standard di qualità, sono molto richiesti e apprezzati sia dalla clientela privata che da quella professionale.

D. Com’è nato il rapporto con Unifix?

R. Abbiamo allestito il nostro primo metro di viteria 11 anni fa, per poi aumentare via via la superfice commerciale e, conseguentemente, la gamma dei prodotti a scaffale. Questo processo è stato anche sospinto dalla modalità espositiva di Unifix che, rispetto a quella degli altri fornitori, risulta maggiormente impattante e soprattutto più funzionale per i clienti. I nostri rapporti con l’azienda dell’Alto Adige si sono ulteriormente consolidati quando hanno iniziato a proporci non solo prodotti di qualità, ma anche servizi che avevano come obiettivo quello di migliorare e far crescere il nostro business. Questo tipo di approccio di strategia commerciale condivisa è indubbiamente una delle armi vincenti di questo sodalizio lavorativo.

D. Qual è la storia di Sorini?

R. Sorini nasce nel 1951, da un’idea imprenditoriale di Remo Sorini che, dopo aver lavorato per anni in questo settore, decide di aprire un piccolo negozio che, grazie all’ampliamento eseguito all’inizio degli anni Duemila ha portato alla costituzione della grande azienda di oggi, grazie anche all’indispensabile supporto dei figli Lauro e Luca.

D. Fra la vastissima offerta di vostri prodotti, in questo particolare momento, qual è il più richiesto?

R. Sorini propone un’ampia gamma di prodotti dedicati al mondo dell’edilizia, con un costante aggiornamento del suo catalogo che spazia dai laterizi alla ferramenta. In questo inizio di 2021, soprattutto grazie alle azioni di Governo in tema di bonus edilizi, la richiesta si orienta verso il settore dei prodotti e dei materiali legati all’isolamento termico dell’abitazione, come ad esempio cappotti termici o sistemi di coibentazione per prevenire la presenza di muffe.

D. Il covid-19 ha avuto un impatto sulla vostra attività?

R. In realtà, non molto. Anche nei momenti più critici del 2020, abbiamo quasi sempre lavorato a pieno regime, se si esclude solo la parte dedicata allo showroom. In sintesi si può dire che abbiamo avuto una recessione monetaria ma non è stata così rilevante da assumere i contorni di una vera e propria crisi.

D. Com’è organizzata oggi l’azienda?

R. Sorini ricopre un ruolo molto importante nel panorama edile e ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti in linea con le esigenze dei clienti. A seguito della ristrutturazione del punto vendita, grazie a Retail360 di Unifix, oggi l’azienda è dotata di un settore ferramenta suddiviso in tre reparti: ferramenta, edilizia e colore. Inoltre, all’interno della struttura espositiva, è presente uno showroom dedicato alle finiture per interni ed esterni, piastrelle, porte e molto altro. All’esterno del punto vendita trova spazio l’area dedicata alla vendita di polveri e laterizi. Oltre a tutto questo Sorini, vantando un’esperienza ventennale nel settore, offre ai propri clienti una consulenza attiva sia nel settore dell’edilizia (con particolare attenzione a quello delle piastrelle), che a quello della ferramenta e delle vernici. Quest’ultimo occupa una parte considerevole del punto vendita e ha come plus quello dell’utilizzo del tintometro come strumento in grado di generare tonalità di colore personalizzate e replicabili per successivi utilizzi.

D. È disponibile anche un servizio di recapito a domicilio?

R. Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, Sorini si è dotato di una flotta dei mezzi di trasporto per offrire un servizio a domicilio di consegna dei materiali sia a privati che presso i cantieri.

D. Quali sono le previsioni per il 2021?

R. Anche se il nostro settore appare piuttosto fluido e fare previsioni è sempre rischioso, possiamo affermare con una certa tranquillità che quello che ci aspetta, anche considerando i trend del primo trimestre, sarà un anno positivo. Contiamo di incrementare le vendite grazie a Unifix e all’investimento fatto con Retail360 sul punto vendita, perché crediamo che in un momento così particolare sia stato fondamentale operare una riorganizzazione di vendita, con l’obiettivo di affrontare al meglio gli anni che verranno.