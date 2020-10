Unifix: l’innovazione per la rivendita edile

Con un’esperienza di oltre 40 anni all’interno del mercato italiano, Unifix, azienda con sede

nella provincia di Bolzano, è oggi uno degli stakeholder più evoluti nel mondo delle rivendite di edilizia e della ferramenta specializzata, delle carpenterie legno, della grande distribuzione, del settore elettrico ed Its, grazie alla continua ricerca di prodotti innovativi e a una rete di vendita professionale e capillare sull’intero territorio nazionale, ma anche a qualcosa di più.

Gernot Seebacher racconta il progetto Unifix

Gernot Seebacher, Ceo dal 2013, descrive il percorso di crescita dell’azienda e la sua trasformazione da fornitrice di prodotti a vero e proprio consulente alla vendita e facilitatore di business per i propri partner commerciali: «Al mio arrivo in azienda il contesto dell’economia globale non era indubbiamente incoraggiante ed è stato da subito chiaro che, per occupare una posizione di leadership sarebbe stato necessario affrontare due temi chiave: il prodotto e la mission. Il primo passo è stato dunque quello di ampliare la proposta sia in termini di quantità (oggi abbiamo a catalogo oltre 15 mila prodotti) che di qualità, aumentando gli investimenti nel settore della ricerca e stringendo accordi commerciali di distribuzione in esclusiva con aziende leader in settori specifici, per esempio Cetaform e Plano, che andassero a completare la gamma della nostra già vasta

offerta e rendendo tutto disponibile anche online grazie alla piattaforma Unishop, il

nostro software dedicato alla clientela pensato non tanto come strumento per l’invio ordini ma come un vero e proprio consulente all’acquisto intelligente», spiega il manager.

Secondo Seebacher, il secondo step, ovvero la definizione della mission aziendale, è stato

ciò che ha rimodellato sia il nostro presente che la nostra visione del futuro in termini di sviluppo e di crescita. «È stato, ed è tutt’ora, un lavoro entusiasmante che ha coinvolto non solo il board dell’azienda ma tutti i dipendenti e gli oltre 80 agenti nella nostra rete di vendita», prosegue il Ceo di Unifix. «Abbiamo compreso da subito, infatti, come un processo di business evolution come quello che l’azienda voleva intraprendere, si sarebbe potuto ottenere solo col coinvolgimento entusiastico di tutte le sue componenti. Per questo motivo, grande attenzione è dedicata anche al clima all’interno dell’azienda, al rispetto delle singole inclinazioni e alla crescita sia umana che professionale delle persone in qualunque settore: dal marketing all’amministrazione, dalla logistica alla ricerca & sviluppo. Unifix è una squadra vincente, è un team di persone selezionate e competenti che bruciano di passione per il proprio lavoro e che sanno utilizzare al meglio questa emozione per generare soddisfazione nei clienti attraverso proposte sorprendenti e soprattutto efficaci».

Unifix premiata con il Top Company Award 2020

A testimonianza del raggiungimento di questo obiettivo, è di alcune settimane fa il conferimento ad Unifix del Top Company Award 2020, un premio di cui l’azienda è particolarmente orgogliosa e che la colloca al primo posto nella categoria Grandi Imprese per quanto riguarda la soddisfazione dei nostri collaboratori.

«Tornando alla nostra mission, come spesso succede, siamo partiti da una domanda», aggiunge Seebacher. Ma la domanda non riguarda che cosa è importante per noi (a cui solitamente si risponde: il fatturato), ma che cosa possiamo fare per rendere felici i nostri clienti. L’obiettivo si è dunque spostato da un semplice obiettivo di vendere prodotti a mettere i nostri clienti in condizione di poter vendere al meglio i nostri prodotti. Questo semplice cambio di prospettiva, ha coinvolto ogni settore dell’azienda nel mettere a punto un piano d’azioni concrete che fossero di supporto ai nostri partner. Sono nati così tre progetti che, nella nostra idea, sono a tutti gli effetti degli acceleratori di vendita: Retail360, Uniformat e U-Academy», conclude il manager.

Unifix: tre pacchetti per accelerare le vendite

Retail360, progetto in partnership con Logicà (leader nel settore della logistica distributiva con oltre 200 punti vendita realizzati sul territorio nazionale) ha come obiettivo quello di analizzare e rinnovare gli spazi dell’attività commerciale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ognuno, trasformando il semplice deposito di materiali in un luogo di vendita a tutto tondo, capace di massimizzare la redditività dell’attività commerciale.

Uniformat, è la soluzione altamente modulare, ideale per chi all’interno della rivendita edilizia vuole massimizzare la redditività di ogni comparto merceologico (viteria, fissaggio, carpenteria legno, chimica, taglio e misurazione, guanti) attraverso un concetto di shop-in-shop, con l’obiettivo di aumentare le rotazioni e ridurre le scorte a magazzino, il tutto con una veste grafica che valorizza e migliora la comunicazione al cliente finale.

U-Academy, una accademia di formazione, nasce da una lunga e approfondita conoscenza del mondo delle rivendite specializzate e vuole offrire ai clienti percorsi specialistici per qualificare e potenziare le competenze degli addetti alla vendita ed i professionisti di questi ambiti.

Queste tre proposte, insieme ad Unishop, costituiscono un pacchetto integrato all’interno delle attività Unifix, che consente alla rivendita di passare dall’approccio Business2Business a quello Business4Business con consulenza commerciale, allestimento, progettazione, software e formazione, raccontate anche nel nuovo sito (www.unifix.it).