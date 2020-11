Massimo Baraldi, Unifix: «Noi, consulenti delle rivendite»

«Unifix è una realtà che in questi anni, grazie anche all’impulso del Ceo, Gernot Seebacher, ha radicalmente modificato il proprio modello di business e, grazie a un’efficiente riorganizzazione aziendale, è pronta per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione», spiega Massimo Baraldi, Chief Operating Officer di Unifix.

L’azienda, uno dei maggiori fornitori (e non solo) delle rivendite di edilizia e della ferramenta specializzata, delle carpenterie legno, della grande distribuzione, del settore elettrico e Its, fa il punto della situazione. E anticipa le proprie strategie: «Essere parte di una grande multinazionale ci consente inoltre di poter accedere al know-how delle altre compagini societarie che operano nel nostro settore e quindi di conoscere in anticipo i trend internazionali per poter ottimizzare i nostri interventi».

Domanda. Come è organizzata l’azienda?

Risposta. Il cuore pulsante dell’azienda è situato nella nostra sede amministrativa, localizzata alle porte di Bolzano, dove ha sede anche un reparto di logistica avanzata in grado di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, che possono scegliere utilizzando un catalogo composto di ben 15 mila prodotti, con consegne in 24-36 ore su tutto il territorio nazionale.

D. Qual è la strada percorsa per arrivare a questo punto?

R. Operare in questo mercato da oltre quarant’anni ci ha consentito di mettere a punto un’offerta di prodotti non solo ampia, ma anche altamente qualificata e ricca di innovazioni tecnologiche. Stringere accordi commerciali con partner internazionali leader nei loro settori (Plano, Cetaform, eccetera), ci ha inoltre consentito di ampliare il nostro catalogo per rispondere alle richieste della clientela più esigente. La nostra idea è stata dunque quella di affiancare al ruolo di fornitori quello di veri e propri consulenti alla vendita e facilitatori di business per la nostra clientela. Questo cambio di paradigma può essere sintetizzato da un’affermazione molto cara al nostro Ceo: «Non possiamo limitarci a vendere, dobbiamo supportare i nostri clienti nel rivendere i prodotti».

D. Lavorate in una particolare zona dell’Italia oppure in tutto il Paese?

R. Operiamo sull’intero territorio nazionale grazie ad un team di 80 consulenti commerciali attentamente selezionati che quotidianamente garantisce un supporto operativo a tutti i nostri partner ed è in grado di offrire il proprio parere professionale sia in termini di rotazione dei materiali che di strategie di vendita.

D. Avete vinto il Top Company Award 2020. Soddisfatti?

R. Naturalmente! Il risultato non era affatto scontato in quanto nella categoria Big Company erano presenti diverse realtà di spicco che operano con successo sul territorio altoatesino. La soddisfazione maggiore sta però nel fatto che a premiarci, tramite sondaggio anonimo, siano stati proprio i nostri dipendenti.

D. A quale tipologia appartengono i vostri clienti?

R. Unifix può vantare un parco di circa 6 mila clienti l’anno, molti dei quali fortemente fidelizzati con l’azienda. Volendo semplificare, circa il 50% sono rivendite di materiale edile, il resto è suddiviso fra ferramenta e rivendite di legnami, materiale idraulico ed elettrico.

D. Prodotti, ma anche servizi…

R. La composizione del catalogo legata al prodotto classico comprende tutte le principali categorie, e in particolare viteria, fissaggio, carpenteria legno, prodotti chimici, taglio e misurazione. A questa, come detto, si affianca la nostra offerta di servizi: Retail360, Uniformat, U-academy e UniShop, che hanno come target comune quello di aiutare concretamente l’imprenditore che vuole investire nel futuro della propria azienda.

D. In che cosa consiste Retail360?

R. Con la crisi del 2007 molte rivendite italiane hanno realizzato che per essere competitive all’interno di un mercato completamente mutato, anche a causa dell’ingresso di nuove realtà distributive, era indispensabile ripensare alla propria proposta commerciale, a partire dal punto vendita. In questi anni gli imprenditori non sono però riusciti a individuare

un interlocutore unico in grado di fornire sia il progetto che gli elementi espositivi che, soprattutto, una consulenza commerciale costruita su misura delle proprie specifiche esigenze. Per dare una risposta a questa domanda è nato Retail360: Strategie per il tuo Punto Vendita. Operando in sinergia con la società Logicà, Unifix ha dato vita a un manuale operativo che facilità l’attività di progettazione della rivendita, attraverso indicazioni tecnico progettuali e di comunicazione e marketing, così da trasformare il semplice deposito di materiali in un luogo di vendita a tutto tondo.

La proposta si articola essenzialmente su cinque punti chiave: Layout del punto vendita, Progettazione magazzini e piazzali, Studio e realizzazione dei display merceologici, Gestione rotazioni e redditività, Comunicazione. Offriamo, inoltre, soluzioni di noleggio operativo che consentono di abbattere completamente l’investimento iniziale, rendendolo così accessibile a tutti. Retail 360 è senza dubbio l’elemento di punta fra i nostri servizi e l’aumento costante.