LoSpecialista di MisterColor per rinnovare ringhiere e arredi da esterno in legno

LoSpecialista di MisterColor, il brand di Cromology Italia pensato per gli appassionati del bricolage, offre un’ampia gamma di prodotti ideali per la manutenzione e il rinnovo degli ambienti esterni delle abitazioni.

Che siano lavori di manutenzione dei propri mobili, o rinnovare inferriate e staccionate di terrazze e balconi, LoSpecialista di MisterColor offre tutto il necessario per aggiungere un tocco di colore ai propri spazi outdoor.

Rinnovare cancelli e ringhiere

Prima di tutto è importante trattare gli arredi e i complementi in ferro per proteggerli della ruggine: la soluzione ideale è lo Smalto Gel Antiruggine, applicabile direttamente sulla superficie arrugginita e disponibile in cinque varianti colore.

LoSpecialista consiglia di eliminare innanzitutto le parti arrugginite e non coese, poi pulire bene la superficie, eliminando eventuali tracce di grasso ed infine applicare due mani di Smalto Gel Antiruggine.

Per completare il restyling, LoSpecialista di MisterColor offre una gamma di smalti con formula a solvente indicati per la decorazione e la manutenzione di cancelli, ringhiere, portoni e in generale elementi in ferro e legno che si trovano all’esterno dell’abitazione, disponibili in finitura brillante e satinata, in otto differenti colorazioni.

Grazie all’elevata resistenza agli agenti atmosferici, questo prodotto garantisce un risultato durevole nel tempo; il colore non ingiallisce e conserva la propria tonalità originaria.

Donare nuova vita agli arredi in legno da esterno

Gli arredi da esterno in legno necessitano di una periodica manutenzione per non perdere il loro splendore originale.

L’impregnante protettivo a solvente e l’impregnante protettivo a cera di Lo Specialista di MisterColor, disponibili in otto differenti colorazioni, sono le soluzioni apposite per il trattamento del legno in esterno.

L’impregnante protettivo penetra in profondità e protegge dall’interno: è, infatti, un prodotto costruito con formulazioni che arrivano dentro il legno, impregnandolo, e lo rendono idrorepellente.

A seguito del trattamento con l’impregnante protettivo sarà possibile utilizzare l’impregnante a cera, come ulteriore finitura che andrà ad esaltare ulteriormente la venatura del legno che in questo modo sarà protetto dall’aggressione degli agenti atmosferici e rinnovato grazie a questo trattamento “ristrutturante”, che dona un aspetto setoso e morbido colorandolo in modo naturale, senza coprire le sue caratteristiche venature che donano personalità alle superfici.