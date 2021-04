Silver Confort, San Marco: contrastare l’inquinamento indoor con la pittura agli ioni d’argento

Secondo una ricerca dell’Università di Manchester, c’è uno stretto rapporto tra umore e colore: chi attraversa un periodo difficile tende a scegliere sceglie i toni freddi, mentre chi sta bene i caldi. Insomma, meglio scegliere bene le sfumature delle pareti di casa, visto che sono in grado di influenzare positivamente il benessere psico-fisico.

Inoltre, è necessario valutare anche come contrastare l’inquinamento indoor per vivere in un ambiente il più salubre possibile. Una soluzione, formulata a base di ioni d’argento, è Silver Confort di San Marco, che arricchisce la linea Abitare il Benessere messa a punto dall’azienda veneta.

Grazie all’azione naturale delle microparticelle, le pareti verniciate con questa idropittura lavabile vengono preservate dal deposito di batteri e dalla formazione della muffa, senza rilasciare sostanze nocive.

Dal forte potere igienizzante, Silver Confort crea una barriera attiva contro i microrganismi, assicurando un elevato standard di pulizia e benessere. La tecnologia formulativa è a base di polimeri modificati a basso Voc, esenti da composti chimici volatili e formaldeide: caratteristiche che permettono lavori in tempi brevi e un successivo rapido utilizzo dei locali.

Di facile applicazione, Silver Confort non schizza e garantisce così risultati puliti e precisi. Caratterizzata da un ottimo punto di bianco e notevole copertura, la nuova idropittura maschera le imperfezioni presenti sulle pareti. Colori moderni, con tinte sia tenui che intense, contraddistinguono Silver Confort e definiscono lo spazio e lo stile degli interni.

Con l’obietttivo di mantenere pulita l’aria di casa, regolare l’umidità e permettere ai muri di respirare, la linea Abitare il Benessere si compone di altre quattro soluzioni studiate appositamente da un team di esperti per rispondere a esigenze specifiche. Arum, per esempio, è la scelta ipoallergenica ideale per spazi abitati da soggetti sensibili, mentre la pittura ai silicati di Sildomus Sana cattura e trasforma la formaldeide presente nell’aria in composti stabili e innocui, grazie alla tecnologia Mangia Formaldeide. Formulate a base di calce, Antica Calce e Antica Calce Elite, invece, sono in grado di regolare l’umidità garantendo una protezione efficace dalle muffe.

Leggi anche: