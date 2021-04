Norton Clipper, Saint Gobain Abrasivi: in arrivo novità incisive

Essere leader mondiale negli abrasivi è un vanto, ma anche una responsabilità. Per Saint Gobain Abrasivi significa confrontarsi con un mercato competitivo, che premia il meglio e punta sull’innovazione. Come? «Da diversi anni infatti i nostri stabilimenti sono impegnati in un processo di trasformazione, in cui le tecnologie digitali si integrano nei nostri sistemi», spiega Andrea Lissoni, channel manager Bm & Diy Italia di Saint-Gobain Abrasivi.

Domanda. Saint-Gobain Abrasivi è leader mondiale nella produzione di soluzioni per il settore. Qual è il suo ambito di azione?

Risposta. Saint-Gobain Abrasivi, leader mondiale nella produzione di abrasivi, offre soluzioni innovative, precise e di semplice utilizzo per permettere ai propri clienti di lavorare su tutti i tipi di materiali anche nelle applicazioni più complesse, in diversi mercati. Offriamo le nostre soluzioni per tutti i mercati industriali principali: dalla rettifica di precisione di ingranaggi e palette di turbine a gas all’elettronica, dalla sbavatura in acciaieria e fonderia al mercato della costruzione e dal fai-da-te alla ristrutturazione. Gli abrasivi sono parte integrante del rifacimento quotidiano del mondo: che sia una carta per carteggiare, o un disco diamantato per tagliare asfalto e cemento, o una mola da sbavo, uno strumento per la rettifica di precisione, un sistema di carteggiatura per la riparazione della carrozzeria di un’auto: noi siamo al fianco dei nostri clienti.

D. Qual è la dimensione dell’azienda, che fa parte del grande gruppo Saint-Gobain?

R. Saint-Gobain Abrasivi è una società che appartiene al Gruppo Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile. La nostra società è presente in 27 Paesi con oltre 60 siti produttivi e in Italia ha la sua sede storica a Corsico, aperta nel 1935, nella quale si producono mole abrasive speciali e uno stabilimento a Colledara (Teramo), importante centro di riferimento per la produzione d’eccellenza di dischi lamellari per tutto il mercato europeo.

D. Saint-Gobain Abrasivi controlla diversi marchi. Quali sono le loro caratteristiche?

R. Il nostro portafoglio di soluzioni abrasive è composto da grandi marchi, con un’importante storia alle spalle, che offrono grandi performance e valore aggiunto. Lo storico marchio Norton, leader mondiale nel campo degli abrasivi da quasi 130 anni offre un’ampia scelta di soluzioni abrasive per taglio, sbavo, finitura e lucidatura per diversi mercati. Norton Clipper, brand d’eccellenza da oltre 50 anni ha rivoluzionato il mondo dell’edilizia e delle costruzioni con l’invenzione del primo disco diamantato con saldatura laser. Oggi fornisce un servizio completo per operazioni di taglio, foratura, smerigliatura, compattazione e levigatura. Siamo in grado di offrire dischi diamantati di alta qualità, macchine e abrasivi, per contribuire a costruire, rinnovare e migliorare il nostro habitat.

D. Quali sono i prodotti di punta?

R. La gamma di macchine Norton Clipper è la più conosciuta in edilizia, attraverso le tecnologie più avanzate conferisce comfort, sicurezza all’operatore e alte prestazioni. Norton Clipper propone una gamma completa di macchine per l’edilizia (tagliapiastrelle, taglierine, tagliasuolo, carotatrici e lisciatrici) e di dischi e foretti diamantati per il taglio, il carotaggio e la levigatura dei più svariati materiali da costruzione.

D. Quali sono le novità per il 2021?

R. Norton Clipper intende puntare sul suo nuovo sistema combinato per tutte le operazioni di taglio e ripristino del terreno, attraverso l’utilizzo di una gamma innovativa di macchine tagliasuolo, piastre vibranti e vibrocostipatori verticali per la compattazione, in grado di lavorare su qualsiasi tipo di terreno, dall’asfalto al cemento, passando per la sabbia e i terreni argillosi. Ulteriore novità è il lancio della nuova gamma di lame dedicata al mercato delle costruzioni per la lavorazione e taglio del legno. Di grande importanza è anche la gamma di corone diamantate DD15 & DD16, progettate specificatamente per il carotaggio a secco di cemento armato, laterizi e materiali da costruzione.

D. Quanto investite in R&S?

R. Saint-Gobain è una multinazionale con all’attivo centinaia di brevetti mondiali e investimenti per circa 450 milioni di euro all’anno e l’innovazione si riflette sia nei nostri prodotti, sia in ambito produttivo. Da diversi anni infatti i nostri stabilimenti sono impegnati in un processo di trasformazione, in cui le tecnologie digitali si integrano nei nostri sistemi, rendendo la produzione più intelligente e agile. Anche generare nuove idee e trasformarle in prodotti pronti per il mercato sono i fattori chiave che determinano il successo del nostro business e sono parte del Dna di Norton Clipper. Di recente, sono state introdotte una serie di innovazioni molto importanti per tutti i nostri prodotti diamantati, abrasivi e macchine: solo per citarne alcuni i dischi diamantati Invincible, una combinazione di massimo rendimento e sicurezza: essi facilitano il taglio di tutti i materiali da costruzione, grazie ai segmenti super-safe, realizzati con la nuova autoattachment i-Hdtm technology, che forma un legante «invincibile» tra il segmento del diamante e l’anima d’acciaio. Il disco diamantato Silencio è riconosciuto come il disco più silenzioso del mondo (fino al 30% di riduzione del rumore rispetto a un disco tradizionale) e con prestazioni di taglio di alta qualità. Con l’utilizzo di questo prodotto si riduce l’inquinamento acustico in cantiere e nelle aree più sensibili, come ospedali, scuole e zone residenziali.

D. Come sono distribuiti i prodotti Norton Clipper di Saint- Gobain Abrasivi?

R. La distribuzione dei nostri prodotti avviene attraverso una rete selezionata di rivenditori specializzati nel settore dell’attrezzatura edile, movimento terra e magazzini edili.

D. Il rapporto con i rivenditori potrebbe essere migliorato?

R. Sempre di più puntiamo al miglioramento dei rapporti con i nostri clienti offrendo loro un rapporto di partnership che mira a soddisfare le loro esigenze specifiche. Per noi essere fornitori significa agire a 360 gradi, offrendo anche una serie di servizi di supporto alla clientela, come corsi di formazione online e training presso i nostri Spazi Academy in tutta Italia, opportunità di comunicazione anche in co-branding e una solida presenza nei salotti della comunicazione digitale.

D. Per Saint-Gobain Abrasivi quanto è importante il rapporto con l’ambiente?

R. Progettare insieme un mondo migliore, più sicuro e più sostenibile, guidando la trasformazione dei nostri clienti per renderli più efficienti, rendendo la crescita sostenibile tecnicamente fattibile e progettando materiali e soluzioni che contribuiscono alla qualità della vita e alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, al benessere individuale e al bene di tutti. Questo è lo scopo di Saint-Gobain Abrasivi ed è frutto della condivisione della nuova purpose del Gruppo Saint-Gobain.

D. Qual è la situazione del mercato per le applicazioni in edilizia?

R. In questo contesto di grande imprevedibilità ed emergenza, il mercato delle costruzioni ha dato una grande prova di resilienza. Il periodo di lockdown ha influenzato sicuramente l’intera filiera dell’edilizia, ma i player del mercato, quali i rivenditori e le imprese di costruzione hanno mantenuto alto il loro impegno, rendendosi protagonisti di una ripresa solida nel tempo in tutti gli ambiti, dalla riqualificazione alla nuova edilizia, fino alle opere pubbliche.

D. Come ha impattato il covid sull’attività aziendale?

R. Il 2020 è stato un anno difficile, ma siamo orgogliosi di affermare che non ci siamo mai fermati: il nostro centro distributivo di Vercelli è rimasto sempre aperto, la nostra fabbrica di Corsico è rimasta operativa, perché produttrice di elementi essenziali alla realizzazione dei supporti di ausilio alla respirazione assistita e anche la rete produttiva in Europa ha cercato di rispondere alle richieste dei clienti durante il lockdown. Naturalmente siamo ricorsi a un ampio utilizzo dello smartworking per tutti i servizi di back office, per dare il necessario e continuativo supporto ai nostri clienti.

La gamma Norton Clipper

Tagliasuolo

La gamma Norton Clipper Tagliasuolo si compone di macchine in 12 versioni con motori a benzina, diesel ed elettrici

Caratteristiche:

Diametro disco da Ø350 a Ø800mm

Profondità di taglio da 125mm a 320mm

Avanzamento automatico/manuale

Avviamento elettrico/manuale

Modelli più venduti Norton Clipper CS1 e CS451

Compattazione

La gamma Norton Clipper per la compattazione si compone di sei modelli con motori a benzina o diesel

Caratteristiche:

Piastre vibranti fronte marcia e vibrocostipatori verticali

Peso operativo da 78 a 150 kg

Impianto distribuzione acqua incluso

Massima profondità di compattazione da 15 a 70 cm

Modelli più venduti Norton Clipper CFP13 e CR16