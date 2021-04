Speciale macchine per l’edilizia: vendita e noleggio tengono anche nel 2020

Chi lo avrebbe mai detto? In un un anno così difficile, in una congiuntura economica che impegnerà il nuovo Governo nella definizione di una politica strategica di uso degli oltre 200 miliardi di fondi Next Generation Eu, in un anno di flessione molto significativa del settore delle costruzioni (-7,4% le previsioni fatte ad ottobre da Global Data, -10,1% le ultime previsioni di Ance), c’è chi può gridare al quasi miracolo, ovvero alla scampato pericolo di una crisi che si sarebbe abbattuta su un settore che nel passato ha già avuto i suoi drastici ridimensionamenti.

Insomma, il 2020 poteva essere un anno difficile per il settore delle macchine per l’edilizia e le costruzioni. E, invece, i dati a consuntivo illustrano se non un incremento, perlomeno un pareggio, ma che sa di vittoria. Eppure il 2020 ha dimostrato nei primi otto mesi dell’anno di essere anche per questo comparto un anno difficile.

Andamento mercato macchine per l’edilizia e le costruzioni nel 2020