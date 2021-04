Brevetti Montolit: attrezzature innovative al servizio dei posatori

I grandi formati non spaventano Brevetti Montolit. L’azienda di Cantello (Varese), specializzata in macchine per il taglio, la movimentazione e la posa di materiali lapidei, supera ogni limite con specifiche attrezzature per lastre extralarge, anche oltre i 300 centimetri di lunghezza.

Come Flash Line 3, il sistema di taglio manuale nato in collaborazione con il Politecnico di Milano, che semplifica il lavoro dell’operatore grazie a un avveniristico carrello cursore e un caricatore in lega d’alluminio di derivazione aeronautica.

Cuore del sistema Flash Line 3 è il caricatore Revolution 3WD. Si tratta di un poligono in lega d’alluminio che alloggia tre rotelle da 8, 12 e 20 millimetri di diametro, tutte con trattamento superficiale in titanio per garantire maggiore scorrevolezza e durata.

L’operatore può selezionare la rotellina più indicata con una semplice rotazione del supporto, senza l’ausilio di specifiche attrezzature. Le tre barre guida modulari in alluminio, lunghe ciascuna 120 centimetri, si posizionano direttamente sulla lastra da tagliare e non devono essere fissate in alcun modo. Speciali strisce in silicone poste sulla superficie di contatto consentono infatti di mantenere il grip, che cresce con l’aumentare della pressione esercitata sul carrello cursore.

Un sistema unico, brevettato a livello internazionale dall’azienda italiana, che rende non più indispensabile l’utilizzo di morsetti e ventose. L’operazione di incisione è inoltre agevolata da un’impugnatura ergonomica, che consente all’utilizzatore una pressione controllata e sempre ottimale. Al termine dell’operazione di incisione si procede alla separazione lungo la linea tracciata, grazie alla pinza in dotazione, che racchiude un doppio sistema di spacco.

Il sistema di taglio Flash Line è disponibile anche in versione motorizzata. Studiato per tutti i tipi di ceramica e materiali lapidei di qualsiasi dimensione, fino a uno spessore di 2 centimetri, Moto Flash Line 2 è ottimizzato con un nuovo sistema di aspirazione ad attacco universale.

Le innovazioni Brevetti Montolit continuano con un’ampia gamma di attrezzature al servizio dei posatori. Tra le più recenti novità c’è Battile-Pro, la ventosa battente con batteria agli ioni di litio, con intensità regolabile su tre differenti frequenze. Compatta e leggera, permette il posizionamento della piastrella tramite ventosa e, grazie alla vibrazione, libera residue bolle di aria causa di potenziali rotture.

Per la realizzazione di smussi e raggiature sulla lastra c’è invece Toprofile, il profilatore elettrico da 800W con struttura in alluminio pressofuso. L’ampia superficie di appoggio garantisce una maggior precisione, mentre le impugnature in posizione inclinata migliorano l’ergonomia. Fornita completamente montata e regolata, la macchina può utilizzare mole diamantate che spaziano da quelle per lavorazioni Jolly sino a 15 millimetri di spessore, disponibili con grana fine e media, a quelle per gli smussi o biselli.

Per essere lavorate lastre e piastrelle hanno bisogno del giusto supporto. Per questo nasce Table One, tavolo modulare con struttura composita alluminio/acciaio, modellabile per fornire pieno appoggio in tutte le configurazioni. Le barre, con inserto gommato antigraffio, possono essere traslate lateralmente e scorrere avanti e indietro. Anche l’altezza è regolabile in tre posizioni per adattarsi alle esigenze dell’operatore.

Tra le proposte per il sollevamento e il posizionamento delle lastre spicca Superlift, telaio in acciaio nichelato dotato di ventose di grande diametro (200 millimetri), con vuotometro di sicurezza e un sistema di clamp che rende la regolazione ancora più rapida e sicura. Il sistema viene proposto nella versione mobile, con set di quattro ruote gommate, che rendono agevole la movimentazione senza dover necessariamente sollevare i carichi.

E per una posa più agevole Brevetti Montolit dispone anche di un’ampia gamma di “Lifters”, livellatori in acciaio e alluminio con grande capacità di sollevamento che agevolano la posa a parete permettendo di posizionare le lastre in maniera micrometrica tramite una leva a cricchetto.