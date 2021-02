Unifix UAcademy: più competitivi con la formazione

Le esperienze maturate in oltre 40 anni di presenza nei settori della ferramenta specializzata, delle rivendite di edilizia, delle carpenterie legno, della grande distribuzione, del settore elettrico e Its, hanno permesso a Unifix di comprendere come questo mondo, che ha subìto enormi cambiamenti soprattutto dal punto di vista dell’approccio alla vendita, sia chiamato ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Per questo motivo nel 2017, su ispirazione dell’attuale Ceo Gernot Seebacher, Unifix ha dato vita a UAcademy, ente formativo (accreditato presso l’ufficio del Fondo sociale europeo di Bolzano Fse) che si occupa di erogare formazione a 360 gradi.

Unifix UAcademy

UAcademy è un ente formativo (accreditato presso l’ufficio del Fondo sociale europeo di Bolzano Fse) che si occupa di erogare formazione a 360 gradi, progettando percorsi formativi ad hoc sulle necessità delle singole realtà commerciali, partendo dall’analisi dei bisogni, con lo scopo di rafforzare o aumentare competenze, tecniche di vendita, conoscenze e abilità tecnico-specifiche dei collaboratori in maniera trasversale e soprattutto efficace.

Scopo finale della Unifix UAcademy è, dunque, offrire alla propria clientela percorsi specialistici per qualificare e potenziare le competenze degli addetti alla vendita e i professionisti di questi ambiti.

L’idea nasce come completamento dei servizi attualmente offerti da Unifix e ha come obiettivo rendere i punti vendita dei clienti performanti al 100% partendo da prodotti di alta qualità, passando per i servizi offerti per il punto vendita come Format e Retail360 e arrivando, quindi grazie ad UAcademy, a offrire formazione attraverso l’individuazione di pool di docenti altamente qualificati.

Nello specifico, gli ambiti di intervento vanno dall’analisi del fabbisogno formativo, alla gestione dei fondi interprofessionali, dalla stesura dei piani formativi al controllo costante della qualità dell’intero processo formativo per garantire un empowerment personale e professionale. Il tutto è realizzato attraverso la gestione e la rendicontazione dei finanziamenti, grazie ad un servizio di segreteria e amministrazione.

Fondi paritetici interprofessionali e Fondo sociale europeo

Oltre alla formazione per le aziende, UAcademy progetta piani formativi finanziati dal Fondo sociale europeo, per consentire a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mondo del lavoro.

UAcademy inoltre, si occupa anche del reperimento delle necessarie risorse economiche per sostenere gli investimenti formativi dei propri partner, avvalendosi di strumenti di finanziamento nazionali (fondi paritetici interprofessionali), provinciali, regionali ed europei (Fondo sociale europeo). A fine 2020, per esempio, l’azienda ha avviato due piani formativi finanziati dal Fondo sociale europeo, che hanno come destinatari i migranti: la formazione prosegue tutti i giorni ed è prevista per tutto il 2021, andando ad incrementare le ore di lezione e il numero di corsi.

Unifix e la formazione

Le iniziative di Unifix, azienda di Terlano (Bolzano) nata nel 1980 per fornire le migliori rivendite di ferramenta, edilizia e carpenterie in legno con prodotti di alta qualità, si inquadrano nella policy dell’azienda di mettere al centro le persone e puntare sulla formazione, necessaria sia dal punto di vista professionale che per la crescita personale.

Nella filosofia di Unifix il lavoro di squadra è in primo piano, come motore in grado di spingere tutti verso il medesimo obiettivo. Imparare e apprendere nuovi metodi e approcci in ambito formativo e consulenziale, generare e creare valore, significa per Unifix prestare costantemente attenzione ai bisogni e alle esigenze di persone e imprese, fornendo soluzioni concrete e aiutando a cogliere le opportunità esistenti.

Certificazioni e accreditamenti

• Certificazione Qualità Uni En Iso 9001:2015.

• Accreditamento presso Fse Bolzano.

• Iscrizione nell’elenco dei soggetti formatori della provincia di Bolzano in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro