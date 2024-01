Mapei: resistenza e stabilità per il rinforzo con i sistemi Crm System

Mapei ha ottenuto il Certificato di Valutazione Tecnica (Cvt) dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i sistemi Crm System – Mapenet Emr, composti da reti, angolari e connettori in fibra di vetro preformati con elevata resistenza chimica.

I sistemi Crm Mapei hanno ottenuto il Certificato di Valutazione Tecnica per uso strutturale. Un traguardo che sottolinea il ruolo del gruppo milanese, che è tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia, come protagonista nell’offerta di soluzioni certificate per l’uso strutturale e di sistemi di rinforzo.

L’azienda ha ottenuto il Certificato di Valutazione Tecnica (Cvt), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per i sistemi Crm System – Mapenet Emr, di tecnologia Crm, sigla che sta per Composite Reinforced Mortar.

Muratura e calcestruzzo

I sistemi Crm System – Mapenet Emr possono essere impiegati su strutture in muratura e calcestruzzo per rinforzo a compressione, flessione e taglio di maschi murari, confinamento di colonne, rinforzo di archi e volte e rinforzo di elementi secondari.

Le soluzioni Mapenet Emr si caratterizzano per un’elevata stabilità dimensionale, un’ottima resistenza a trazione e un’eccellente resistenza alle aggressioni chimiche e agli agenti atmosferici.

La durabilità dei componenti dei sistemi è stata infatti testata con prove in ambienti aggressivi per oltre 3.000 ore. I test di qualifica condotti sui sistemi Crm System – Mapenet Emr hanno confermato le elevate prestazioni e la durabilità dei loro componenti reti, connettori e angolari.

Con malte

Realizzati in fibra di vetro elevata resistenza chimica, i sistemi Mapenet Emr sono resistenti ad alcali, acidi e sali e non sono soggetti a corrosione.

Inoltre, la loro leggerezza, maneggiabilità e la facilità con cui si possono tagliare li rendono particolarmente apprezzati dagli applicatori.

Le reti e gli altri componenti sono ingegnerizzati per un’ottimale adesione con le malte cementizie Mapegrout, con le malte a calce MapeWall e Mape-Antique e con le nuove malte per il rispristino del calcestruzzo della linea Zero.

di Paolo Caliari