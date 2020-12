Intermat rimandato al 2024

Niente Intermat, evento parigino per aziende e organizzazioni del settore edile. A causa delle molte incertezze derivanti dalla pandemia covid-19 e che sono probabili per persistere nella prima metà del 2021, gli organizzatori di Intermat hanno preso la decisione di annullare l’edizione che si terrà dal 19 al 24 aprile 2021 a Parigi, e di organizzare la sua prossima edizione nell’aprile 2024. «Questa difficile decisione si è dimostrata oggi inevitabile in vista di un ambiente di salute pubblica che rimane incerto verso la prima metà del 2021 e che non favorirebbe tenendo lo spettacolo in piena fiducia in aprile», spiega un comunicato. «La decisione è stata presa in seguito a consultazioni con professionisti del settore riuniti nel Consiglio di amministrazione di Intermat. Mentre molti espositori francesi e stranieri, che erano rimasti fedeli alla manifestazione di riferimento per costruzioni e infrastrutture, avevano già confermato la loro partecipazione al salone 2021, il i vincoli di aprile sono rimasti troppo svantaggiosi per consentire all’organizzazione dello spettacolo di procedere senza intoppi». Il prossimo Intermat Paris si terrà nell’aprile 2024.