Ristruttura con Made: dal portale ai punti vendita, tanti consigli e soluzioni per professionisti e privati

Consigli, soluzioni e una rete di punti vendita su tutto il territorio nazionale: Ristruttura con Made mette a disposizione di professionisti e privati tutta la sua esperienza nel campo della ristrutturazione con un sistema convergente di attività on e off line.

Oltre al portale dedicato, al web magazine e allo store magazine, tutti col brand Ristruttura con Made.it, professionisti e privati possono rivolgersi anche a una capillare rete di punti vendita Specialisti della Ristrutturazione® in cui avere sempre riferimenti affidabili per i complessi processi di ristrutturazione.

Appena aggiornato, il portale ristrutturaconmade.it è ancora più performante e veloce. I contenuti specialistici sono suddivisi in quattro macro aree, edilizia, finiture, outdoor e attrezzature, ognuna delle quali contiene consigli, suggerimenti, prodotti, case-history che chiariscono come intervenire in ambiti specifici. Il sito permette di ricercare il punto vendita più vicino così come consente di formulare domande per il team di Specialisti della Ristrutturazione.

Tra i contenti di maggiore successo la Guida “Bonus Casa 110″, che riassume e chiarisce quali interventi possono godere di sconti e fattura e cessione del credito.

Per ulteriori informazioni: www.ristrutturaconmade.it